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Казахстан официально отказался от смертной казни
Казахстан официально отказался от смертной казни
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40644
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 20:07
С 2003 года в Казахстане был введен мораторий на смертную казнь, с тех пор в стране не зафиксирована ни одна из них. Согласно международному протоколу у Казахстана после отмены смертной казни останется право применять ее в военное время.
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Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 07:43
Цитата:
Это пока вы в подвале не побывали. После него ваше мнение кардинально изменится
рихард:
мне как и другим все равно
мне как и другим все равно
Это пока вы в подвале не побывали. После него ваше мнение кардинально изменится
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 07:56
Цитата:
Вообще отличный вариант
Я:
Загружая работой на рудниках и в шахтах
Загружая работой на рудниках и в шахтах
Вообще отличный вариант
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9917
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 08:22
Цитата:
[Исправлено: Vit, 04.01.2021 - 07:23]
Я:На рудниках работают нормальные люди, трудяги которые кормят семьи, жен, детей. А шахт у нас уже нету. В караганде из 25 шахт осталось 3 живых остальные утоплены уже. А на тех 3 работают тоже трудяги . Так что это слишком большая честь всяким убийцам давать работу. К стене и пулю в лоб. Старикана который утопил ребенка, лично если бы позволили власти, сам бы утопил. А тех двух в центре города вздернул что б другим извращенцам был урок
[Исправлено: Vit, 04.01.2021 - 07:23]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1308
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 09:58
Цитата:
1)Надо будет убью.
2)Согласен.
Я:
Вы сами
Вы сами
1)Надо будет убью.
2)Согласен.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1308
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 10:05
Добровольный отказ государства, в лице решения гос.чиновников от неприменения смертной казни , без всенародного плебисцита, без учёта воли народа - это некое признание этого самого государства, этих самих гос.чиновников в: том что правоохранительная и судебная система работает из рук вон плохо в части дознания и вынесения окончательного приговора.
Это некая страховка государства от действий репрессивного аппарата перед населением.
Это некая страховка государства от действий репрессивного аппарата перед населением.
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 16:23
Цитата:
Страховкой станет запрет прессхат и главенство презумпции невиновности. До тех пор, пока будут закрывать по надуманным предлогам , невиновные будут сознаваться.
ACROS:
страховка государства от действий репрессивного аппарата перед населением
страховка государства от действий репрессивного аппарата перед населением
Страховкой станет запрет прессхат и главенство презумпции невиновности. До тех пор, пока будут закрывать по надуманным предлогам , невиновные будут сознаваться.
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 17:42
Цитата:
Я согласен, исполнять, смертные приговора...
Я:
А исполнять приговор согласны ?
А исполнять приговор согласны ?
Я согласен, исполнять, смертные приговора...
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 17:59
Цитата:
Это Вы о чём?
О том, что нормальному человеку будет трудно убить другого человека-преступника?
Что, в современном мире по-прежнему палачи отсекают секирами головы или пускают пулю в затылок?
Ещё в 20-м веке разработаны технологии казни, когда участие ОДНОГО конкретного человека исключается. Например, казнь путём инъекций производится бригадой специалистов, в большинстве случаев врачей, с использованием средств, максимально облегчающих страдания приговорённого, что приближает её к эвтаназии
Я:
Вы сами убивали ? А исполнять приговор согласны ?
Вы сами убивали ? А исполнять приговор согласны ?
Это Вы о чём?
О том, что нормальному человеку будет трудно убить другого человека-преступника?
Что, в современном мире по-прежнему палачи отсекают секирами головы или пускают пулю в затылок?
Ещё в 20-м веке разработаны технологии казни, когда участие ОДНОГО конкретного человека исключается. Например, казнь путём инъекций производится бригадой специалистов, в большинстве случаев врачей, с использованием средств, максимально облегчающих страдания приговорённого, что приближает её к эвтаназии
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 18:40
Цитата:
Таноми, откуда вам это известно?
Может электрический стул?...
таноми52:
что приближает её к эвтаназии
что приближает её к эвтаназии
Таноми, откуда вам это известно?
Может электрический стул?...
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 22:26
Цитата:
Вот как раз инъекции и заменили электрический стул. Во всяком случае, в большинстве штатов США. И это пример для тех стран, где смертная казнь осуществляется варварскими способами
drakon:
Может электрический стул?.
Может электрический стул?.
Вот как раз инъекции и заменили электрический стул. Во всяком случае, в большинстве штатов США. И это пример для тех стран, где смертная казнь осуществляется варварскими способами
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 05.01.21 - 11:36
Цитата:
О том, что Человеку противоестественно убийство себе подобного, независимо от того, каким образом оно реализовано. А спор о гуманности убийства себе подобного считаю извращением по той простой причине, что обсуждаем результат, а не способ
таноми52:
Это Вы о чём?
Это Вы о чём?
О том, что Человеку противоестественно убийство себе подобного, независимо от того, каким образом оно реализовано. А спор о гуманности убийства себе подобного считаю извращением по той простой причине, что обсуждаем результат, а не способ
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 05.01.21 - 11:40
Цитата:
Любому живому существу абсолютно естественно сделать все для своего выживания, эволюция вообще-то именно так и работает.
Я:
Человеку противоестественно убийство себе подобного
Человеку противоестественно убийство себе подобного
Любому живому существу абсолютно естественно сделать все для своего выживания, эволюция вообще-то именно так и работает.
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 05.01.21 - 16:42
Цитата:
Но только человек пытается возомнить себя Богом и решать, кто достоин продолжить существование. Это уже не первый круг изТории
[Исправлено: Я, 05.01.2021 - 16:43]
maxsaf:
естественно сделать все для своего выживания
естественно сделать все для своего выживания
Но только человек пытается возомнить себя Богом и решать, кто достоин продолжить существование. Это уже не первый круг изТории
[Исправлено: Я, 05.01.2021 - 16:43]
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 05.01.21 - 17:25
Цитата:
Именно! Если существо опасно для социума, его уничтожают. Кроме того, что это ещё и наказание, чтобы другим потенциальным преступникам, неповадно было.
maxsaf:
Любому живому существу абсолютно естественно сделать все для своего выживания, эволюция вообще-то именно так и работает.
Любому живому существу абсолютно естественно сделать все для своего выживания, эволюция вообще-то именно так и работает.
Именно! Если существо опасно для социума, его уничтожают. Кроме того, что это ещё и наказание, чтобы другим потенциальным преступникам, неповадно было.
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 05.01.21 - 17:27
Цитата:
Что есть Бог?
Изобретение человечества!
Я:
Но только человек пытается возомнить себя Богом
Но только человек пытается возомнить себя Богом
Что есть Бог?
Изобретение человечества!
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