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≡ Казахстан официально отказался от смертной казни
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40644
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 20:07
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С 2003 года в Казахстане был введен мораторий на смертную казнь, с тех пор в стране не зафиксирована ни одна из них. Согласно международному протоколу у Казахстана после отмены смертной казни останется право применять ее в военное время.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
409
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 07:43
#15
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Цитата:
рихард:
мне как и другим все равно

Это пока вы в подвале не побывали. После него ваше мнение кардинально изменится
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9628
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 07:56
#16
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Цитата:
Я:
Загружая работой на рудниках и в шахтах

Вообще отличный вариант
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9917
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 08:22
#17
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Цитата:
Я:
На рудниках работают нормальные люди, трудяги которые кормят семьи, жен, детей. А шахт у нас уже нету. В караганде из 25 шахт осталось 3 живых остальные утоплены уже. А на тех 3 работают тоже трудяги . Так что это слишком большая честь всяким убийцам давать работу. К стене и пулю в лоб. Старикана который утопил ребенка, лично если бы позволили власти, сам бы утопил. А тех двух в центре города вздернул что б другим извращенцам был урок

[Исправлено: Vit, 04.01.2021 - 07:23]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1308
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 09:58
#18
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Цитата:
Я:
Вы сами


1)Надо будет убью.
2)Согласен.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1308
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 10:05
#19
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Добровольный отказ государства, в лице решения гос.чиновников от неприменения смертной казни , без всенародного плебисцита, без учёта воли народа - это некое признание этого самого государства, этих самих гос.чиновников в: том что правоохранительная и судебная система работает из рук вон плохо в части дознания и вынесения окончательного приговора.
Это некая страховка государства от действий репрессивного аппарата перед населением.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
409
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 16:23
#20
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Цитата:
ACROS:
страховка государства от действий репрессивного аппарата перед населением

Страховкой станет запрет прессхат и главенство презумпции невиновности. До тех пор, пока будут закрывать по надуманным предлогам , невиновные будут сознаваться.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20778
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 17:42
#21
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Цитата:
Я:
А исполнять приговор согласны ?

Я согласен, исполнять, смертные приговора... 8-) :-o
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2167
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 17:59
#22
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Цитата:
Я:
Вы сами убивали ? А исполнять приговор согласны ?


Это Вы о чём?
О том, что нормальному человеку будет трудно убить другого человека-преступника?
Что, в современном мире по-прежнему палачи отсекают секирами головы или пускают пулю в затылок?
Ещё в 20-м веке разработаны технологии казни, когда участие ОДНОГО конкретного человека исключается. Например, казнь путём инъекций производится бригадой специалистов, в большинстве случаев врачей, с использованием средств, максимально облегчающих страдания приговорённого, что приближает её к эвтаназии
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20778
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 18:40
#23
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Цитата:
таноми52:
что приближает её к эвтаназии

Таноми, откуда вам это известно?
Может электрический стул?... 8-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2167
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 22:26
#24
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Цитата:
drakon:
Может электрический стул?.


Вот как раз инъекции и заменили электрический стул. Во всяком случае, в большинстве штатов США. И это пример для тех стран, где смертная казнь осуществляется варварскими способами
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
409
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 05.01.21 - 11:36
#25
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Цитата:
таноми52:
Это Вы о чём?

О том, что Человеку противоестественно убийство себе подобного, независимо от того, каким образом оно реализовано. А спор о гуманности убийства себе подобного считаю извращением по той простой причине, что обсуждаем результат, а не способ
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9628
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 05.01.21 - 11:40
#26
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Цитата:
Я:
Человеку противоестественно убийство себе подобного

Любому живому существу абсолютно естественно сделать все для своего выживания, эволюция вообще-то именно так и работает.
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
409
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 05.01.21 - 16:42
#27
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Цитата:
maxsaf:
естественно сделать все для своего выживания

Но только человек пытается возомнить себя Богом и решать, кто достоин продолжить существование. Это уже не первый круг изТории

[Исправлено: Я, 05.01.2021 - 16:43]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2167
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 05.01.21 - 17:25
#28
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Цитата:
maxsaf:
Любому живому существу абсолютно естественно сделать все для своего выживания, эволюция вообще-то именно так и работает.


Именно! Если существо опасно для социума, его уничтожают. Кроме того, что это ещё и наказание, чтобы другим потенциальным преступникам, неповадно было.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2167
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 05.01.21 - 17:27
#29
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Цитата:
Я:
Но только человек пытается возомнить себя Богом


Что есть Бог?
Изобретение человечества!
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