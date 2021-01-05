Отправлено: - 13:29

maxsaf:

збранный аким в случае принятия решения по важным вопросам будет стараться угодить народу, а не власти, и тут возможны коллизии.

[Исправлено: юля елиссева, 05.01.2021 - 13:31]

Цитата:Ви таки в сурьез верите, что на выборах побеждают те за кого якобы народ голосует? Вроде большой ужо мальчик, а в сказки верите.В наших условиях, когда победитель известен заранее, устраивать выборы - пустая трата бюджетных денег.