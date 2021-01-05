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≡ Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою эффективность, мы будем её применять на более высоком уровне
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40644
Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою эффективность, мы будем её применять на более высоком уровне
Отправлено: 05.01.21 - 11:22
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Касым-Жомарт Токаев отметил, что политическая реформа необходима для совместного решения насущных проблем населением и местными исполнительными органами.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9628
Re: Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою...
Отправлено: 05.01.21 - 11:22
#1
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Избранный аким в случае принятия решения по важным вопросам будет стараться угодить народу, а не власти, и тут возможны коллизии.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1918
Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою эффективность, мы будем её применять на более высоком уровне
Отправлено: 05.01.21 - 13:29
#2
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Цитата:
maxsaf:
збранный аким в случае принятия решения по важным вопросам будет стараться угодить народу, а не власти, и тут возможны коллизии.

Ви таки в сурьез верите, что на выборах побеждают те за кого якобы народ голосует? Вроде большой ужо мальчик, а в сказки верите.
В наших условиях, когда победитель известен заранее, устраивать выборы - пустая трата бюджетных денег.

[Исправлено: юля елиссева, 05.01.2021 - 13:31]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9628
Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою эффективность, мы будем её применять на более высоком уровне
Отправлено: 05.01.21 - 13:31
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Ви таки в сурьез верите, что на выборах побеждают те за кого якобы народ голосует? Вроде большой ужо мальчик, а в сказки верите.

Конечно верю. В селе из 10 человек сложно будет подтасовать результаты ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6484
Re: Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою...
Отправлено: 05.01.21 - 13:40
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Ви таки в сурьез верите, что на выборах побеждают те за кого якобы народ голосует? Вроде большой ужо мальчик, а в сказки верите.


Действительно

Во всем мире ставят призедентов совет больших корпораций а у нас народ? Ха ха тогда в России давно бы уже жирик был президентом а у нас Мэлс Елеусизов
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13604
Re: Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою...
Отправлено: 05.01.21 - 13:44
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Ви таки в сурьез верите, что на выборах побеждают те за кого якобы народ голосует?

В маленьких населённых пунктах можно и вече провести и поднятые руки посчитать.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4370
Re: Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою...
Отправлено: 05.01.21 - 14:21
#6
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Я просто в шоке! Во всем мире мэров и прочих глав администрации избирают открытым голосованием, а у нас методом эксперимента. Ну где же я вам столько американцев возьму. Узнаешь? Хватит уже народ держать за быдло.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1918
Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою эффективность, мы будем её применять на более высоком уровне
Отправлено: 05.01.21 - 14:39
#7
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Цитата:
abaika95:
уже жирик был президентом а у нас Мэлс Елеусизов

Жирика знают все, а Мэлса вообще никто...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1918
Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою эффективность, мы будем её применять на более высоком уровне
Отправлено: 05.01.21 - 14:42
#8
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Цитата:
Victor Yang:
вече провести

Если провести вече, то обвинят в пророссийской пропаганде. Надо методом степной военной демократии - идти голосовать верхом на коне, в доспехах и с мечом-акинаком. Коли нет коня, доспехов и меча, так нечего тебе бишаре голосовать - иди зарабатывай...

[Исправлено: юля елиссева, 05.01.2021 - 15:11]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13604
Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою эффективность, мы будем её применять на более высоком уровне
Отправлено: 05.01.21 - 14:59
#9
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Цитата:
сайлау курманов:
избирают открытым голосованием

Сейчас открытых голосований почти нигде нет в мире.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6484
Re: Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою...
Отправлено: 05.01.21 - 15:22
#10
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Цитата:
юля елиссева:
Жирика знают все, а Мэлса вообще никто...


Согласен пример был из 2010

Тогда так,дай народу волю выбора так они в России Навального выберут а у нас Аблязова только потому что они популисткие лозунги используют и манипулируют фактами) а народ в большинстве толпа (сброд) ему леденец покажи он за тобой побежит,в истории все давно уже было и ещё столько раз будет
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1918
Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою эффективность, мы будем её применять на более высоком уровне
Отправлено: 05.01.21 - 15:50
#11
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Цитата:
abaika95:
Согласен пример был из 2010

и в 10-ом его никто не знал
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