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Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою эффективность, мы будем её применять на более высоком уровне
Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою эффективность, мы будем её применять на более высоком уровне
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Я робот(Пользователи)
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Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою эффективность, мы будем её применять на более высоком уровне
Отправлено: 05.01.21 - 11:22
Касым-Жомарт Токаев отметил, что политическая реформа необходима для совместного решения насущных проблем населением и местными исполнительными органами.
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Re: Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою...
Отправлено: 05.01.21 - 11:22
Избранный аким в случае принятия решения по важным вопросам будет стараться угодить народу, а не власти, и тут возможны коллизии.
Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою эффективность, мы будем её применять на более высоком уровне
Отправлено: 05.01.21 - 13:29
Цитата:
Ви таки в сурьез верите, что на выборах побеждают те за кого якобы народ голосует? Вроде большой ужо мальчик, а в сказки верите.
В наших условиях, когда победитель известен заранее, устраивать выборы - пустая трата бюджетных денег.
[Исправлено: юля елиссева, 05.01.2021 - 13:31]
maxsaf:
збранный аким в случае принятия решения по важным вопросам будет стараться угодить народу, а не власти, и тут возможны коллизии.
збранный аким в случае принятия решения по важным вопросам будет стараться угодить народу, а не власти, и тут возможны коллизии.
Ви таки в сурьез верите, что на выборах побеждают те за кого якобы народ голосует? Вроде большой ужо мальчик, а в сказки верите.
В наших условиях, когда победитель известен заранее, устраивать выборы - пустая трата бюджетных денег.
[Исправлено: юля елиссева, 05.01.2021 - 13:31]
Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою эффективность, мы будем её применять на более высоком уровне
Отправлено: 05.01.21 - 13:31
Цитата:
Конечно верю. В селе из 10 человек сложно будет подтасовать результаты ))
юля елиссева:
Ви таки в сурьез верите, что на выборах побеждают те за кого якобы народ голосует? Вроде большой ужо мальчик, а в сказки верите.
Ви таки в сурьез верите, что на выборах побеждают те за кого якобы народ голосует? Вроде большой ужо мальчик, а в сказки верите.
Конечно верю. В селе из 10 человек сложно будет подтасовать результаты ))
Re: Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою...
Отправлено: 05.01.21 - 13:40
Цитата:
Действительно
Во всем мире ставят призедентов совет больших корпораций а у нас народ? Ха ха тогда в России давно бы уже жирик был президентом а у нас Мэлс Елеусизов
юля елиссева:
Ви таки в сурьез верите, что на выборах побеждают те за кого якобы народ голосует? Вроде большой ужо мальчик, а в сказки верите.
Ви таки в сурьез верите, что на выборах побеждают те за кого якобы народ голосует? Вроде большой ужо мальчик, а в сказки верите.
Действительно
Во всем мире ставят призедентов совет больших корпораций а у нас народ? Ха ха тогда в России давно бы уже жирик был президентом а у нас Мэлс Елеусизов
Re: Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою...
Отправлено: 05.01.21 - 13:44
Цитата:
В маленьких населённых пунктах можно и вече провести и поднятые руки посчитать.
юля елиссева:
Ви таки в сурьез верите, что на выборах побеждают те за кого якобы народ голосует?
Ви таки в сурьез верите, что на выборах побеждают те за кого якобы народ голосует?
В маленьких населённых пунктах можно и вече провести и поднятые руки посчитать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4370
Re: Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою...
Отправлено: 05.01.21 - 14:21
Я просто в шоке! Во всем мире мэров и прочих глав администрации избирают открытым голосованием, а у нас методом эксперимента. Ну где же я вам столько американцев возьму. Узнаешь? Хватит уже народ держать за быдло.
Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою эффективность, мы будем её применять на более высоком уровне
Отправлено: 05.01.21 - 14:39
Цитата:
Жирика знают все, а Мэлса вообще никто...
abaika95:
уже жирик был президентом а у нас Мэлс Елеусизов
уже жирик был президентом а у нас Мэлс Елеусизов
Жирика знают все, а Мэлса вообще никто...
Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою эффективность, мы будем её применять на более высоком уровне
Отправлено: 05.01.21 - 14:42
Цитата:
Если провести вече, то обвинят в пророссийской пропаганде. Надо методом степной военной демократии - идти голосовать верхом на коне, в доспехах и с мечом-акинаком. Коли нет коня, доспехов и меча, так нечего тебе бишаре голосовать - иди зарабатывай...
[Исправлено: юля елиссева, 05.01.2021 - 15:11]
Victor Yang:
вече провести
вече провести
Если провести вече, то обвинят в пророссийской пропаганде. Надо методом степной военной демократии - идти голосовать верхом на коне, в доспехах и с мечом-акинаком. Коли нет коня, доспехов и меча, так нечего тебе бишаре голосовать - иди зарабатывай...
[Исправлено: юля елиссева, 05.01.2021 - 15:11]
Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою эффективность, мы будем её применять на более высоком уровне
Отправлено: 05.01.21 - 14:59
Цитата:
Сейчас открытых голосований почти нигде нет в мире.
сайлау курманов:
избирают открытым голосованием
избирают открытым голосованием
Сейчас открытых голосований почти нигде нет в мире.
Re: Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою...
Отправлено: 05.01.21 - 15:22
Цитата:
Согласен пример был из 2010
Тогда так,дай народу волю выбора так они в России Навального выберут а у нас Аблязова только потому что они популисткие лозунги используют и манипулируют фактами) а народ в большинстве толпа (сброд) ему леденец покажи он за тобой побежит,в истории все давно уже было и ещё столько раз будет
юля елиссева:
Жирика знают все, а Мэлса вообще никто...
Жирика знают все, а Мэлса вообще никто...
Согласен пример был из 2010
Тогда так,дай народу волю выбора так они в России Навального выберут а у нас Аблязова только потому что они популисткие лозунги используют и манипулируют фактами) а народ в большинстве толпа (сброд) ему леденец покажи он за тобой побежит,в истории все давно уже было и ещё столько раз будет
Президент: Если система выборов акимов сёл покажет свою эффективность, мы будем её применять на более высоком уровне
Отправлено: 05.01.21 - 15:50
Цитата:
и в 10-ом его никто не знал
abaika95:
Согласен пример был из 2010
Согласен пример был из 2010
и в 10-ом его никто не знал
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