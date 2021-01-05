Отправлено: - 13:44

Victor Yang:

Тебе не кажется что ты уже совсем берега попутал? В личную жизнь уже лезешь? Ещё и оскорбляешь?

Цитата:Нет. А в чем тут оскорбление? А мама это не личная жизнь а один из фактов биографии-легенды форумчанина Макса,он вроде как утверждал раньше что переживает за маму и родню в Казахстане поэтому и сидит на форуме дни и ночи)Делаю вывод помощь на этом и заканчивается)