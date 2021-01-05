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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 11 из 12«1...9101112»
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:41
#151
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Цитата:
abaika95:
Он просто

Тебе не кажется что ты уже совсем берега попутал? В личную жизнь уже лезешь? Ещё и оскорбляешь?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9627
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:41
#152
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Цитата:
abaika95:
Токаев хорошую статью написал

Какую он статью написал? Прям любопытно стало)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6482
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:44
#153
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Цитата:
Victor Yang:
Тебе не кажется что ты уже совсем берега попутал? В личную жизнь уже лезешь? Ещё и оскорбляешь?


Нет. А в чем тут оскорбление? А мама это не личная жизнь а один из фактов биографии-легенды форумчанина Макса,он вроде как утверждал раньше что переживает за маму и родню в Казахстане поэтому и сидит на форуме дни и ночи)

Делаю вывод помощь на этом и заканчивается)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9627
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:44
#154
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Цитата:
Victor Yang:
Тебе не кажется что ты уже совсем берега попутал? В личную жизнь уже лезешь? Ещё и оскорбляешь?

А ему когда ответить нечего - начинает либо в личку лезть, либо оскорблять. А щас прям бомбануло на комбо))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9627
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:46
#155
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Цитата:
abaika95:
он вроде как утверждал раньше что переживает за маму и родню в Казахстане

Да, так и есть, а что в этом плохого?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6482
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:47
#156
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Цитата:
maxsaf:
А ему когда ответить нечего - начинает либо в личку лезть, либо оскорблять


Жду аргумент где оскорбление и личка? Вы вроде как тут сами за маму беспокоились всегда а теперь это уже личка стала?) Нет это уже общественное достояние
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6482
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:48
#157
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Цитата:
maxsaf:
Да, так и есть, а что в этом плохого?


Ничего только обсасывание статей президента или роликов куата Ахмета как ей помогут?)

[Исправлено: abaika95, 05.01.2021 - 13:49]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9627
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:49
#158
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Цитата:
abaika95:
Жду аргумент где оскорбление

А я перед всякими м... и к... не собираюсь отчитываться, даже перед номерными :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9627
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:51
#159
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Цитата:
abaika95:
Ничего только обсасывание статей президента

А что плохого в цитировании президента? Я там никакой отсебятины не добавил, просто копипаста. ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:52
#160
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Цитата:
abaika95:
А мама это не личная жизнь

Сама мама - нет. Отношения с ней - уже личная жизнь.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6482
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:52
#161
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Цитата:
maxsaf:
перед всякими м... и к... не собираюсь отчитываться, даже перед номерными

Ну тогда и терпите молча когда горит в одном месте)

Цитата:
maxsaf:
А что плохого в цитировании президента?



Ну вот опять,маме помогать яйцами и маслом а лучше золотом не собирается но президента чужого поцитировать самое то
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9627
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:53
#162
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Цитата:
Victor Yang:
Сама мама - нет. Отношения с ней - уже личная жизнь.

Это пока в соглашении к форуму не пропишут - до него не дойдет ))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9627
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:54
#163
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Цитата:
abaika95:
Ну тогда и терпите молча когда горит в одном месте)

А я вам что-то высказываю что-ли? Расслабьтесь и получайте удовольствие))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6482
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:55
#164
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Цитата:
Victor Yang:
Сама мама - нет. Отношения с ней - уже личная жизнь


Если человек сделал эти отношение краеугольным камнем причины своего нахождения на форуме то какая это личная жизнь? Дракон про Барбару и просрочку
Ты про уезд в Челябинск,Серый про Дубну и боязнь акунамата а Макс про маму и босса)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9627
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:55
#165
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Цитата:
abaika95:
Ну вот опять,маме помогать яйцами и маслом а лучше золотом не собирается

Уже помог, у нее все хорошо ;-)
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