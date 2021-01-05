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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:41
Цитата:
Тебе не кажется что ты уже совсем берега попутал? В личную жизнь уже лезешь? Ещё и оскорбляешь?
abaika95:
Он просто
Он просто
Тебе не кажется что ты уже совсем берега попутал? В личную жизнь уже лезешь? Ещё и оскорбляешь?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:41
Цитата:
Какую он статью написал? Прям любопытно стало)
abaika95:
Токаев хорошую статью написал
Токаев хорошую статью написал
Какую он статью написал? Прям любопытно стало)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:44
Цитата:
Нет. А в чем тут оскорбление? А мама это не личная жизнь а один из фактов биографии-легенды форумчанина Макса,он вроде как утверждал раньше что переживает за маму и родню в Казахстане поэтому и сидит на форуме дни и ночи)
Делаю вывод помощь на этом и заканчивается)
Victor Yang:
Тебе не кажется что ты уже совсем берега попутал? В личную жизнь уже лезешь? Ещё и оскорбляешь?
Тебе не кажется что ты уже совсем берега попутал? В личную жизнь уже лезешь? Ещё и оскорбляешь?
Нет. А в чем тут оскорбление? А мама это не личная жизнь а один из фактов биографии-легенды форумчанина Макса,он вроде как утверждал раньше что переживает за маму и родню в Казахстане поэтому и сидит на форуме дни и ночи)
Делаю вывод помощь на этом и заканчивается)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:44
Цитата:
А ему когда ответить нечего - начинает либо в личку лезть, либо оскорблять. А щас прям бомбануло на комбо))
Victor Yang:
Тебе не кажется что ты уже совсем берега попутал? В личную жизнь уже лезешь? Ещё и оскорбляешь?
Тебе не кажется что ты уже совсем берега попутал? В личную жизнь уже лезешь? Ещё и оскорбляешь?
А ему когда ответить нечего - начинает либо в личку лезть, либо оскорблять. А щас прям бомбануло на комбо))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:46
Цитата:
Да, так и есть, а что в этом плохого?
abaika95:
он вроде как утверждал раньше что переживает за маму и родню в Казахстане
он вроде как утверждал раньше что переживает за маму и родню в Казахстане
Да, так и есть, а что в этом плохого?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:47
Цитата:
Жду аргумент где оскорбление и личка? Вы вроде как тут сами за маму беспокоились всегда а теперь это уже личка стала?) Нет это уже общественное достояние
maxsaf:
А ему когда ответить нечего - начинает либо в личку лезть, либо оскорблять
А ему когда ответить нечего - начинает либо в личку лезть, либо оскорблять
Жду аргумент где оскорбление и личка? Вы вроде как тут сами за маму беспокоились всегда а теперь это уже личка стала?) Нет это уже общественное достояние
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:48
Цитата:
Ничего только обсасывание статей президента или роликов куата Ахмета как ей помогут?)
[Исправлено: abaika95, 05.01.2021 - 13:49]
maxsaf:
Да, так и есть, а что в этом плохого?
Да, так и есть, а что в этом плохого?
Ничего только обсасывание статей президента или роликов куата Ахмета как ей помогут?)
[Исправлено: abaika95, 05.01.2021 - 13:49]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:49
Цитата:
А я перед всякими м... и к... не собираюсь отчитываться, даже перед номерными
abaika95:
Жду аргумент где оскорбление
Жду аргумент где оскорбление
А я перед всякими м... и к... не собираюсь отчитываться, даже перед номерными
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:51
Цитата:
А что плохого в цитировании президента? Я там никакой отсебятины не добавил, просто копипаста.
abaika95:
Ничего только обсасывание статей президента
Ничего только обсасывание статей президента
А что плохого в цитировании президента? Я там никакой отсебятины не добавил, просто копипаста.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:52
Цитата:
Сама мама - нет. Отношения с ней - уже личная жизнь.
abaika95:
А мама это не личная жизнь
А мама это не личная жизнь
Сама мама - нет. Отношения с ней - уже личная жизнь.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:52
Цитата:
Ну тогда и терпите молча когда горит в одном месте)
Цитата:
Ну вот опять,маме помогать яйцами и маслом а лучше золотом не собирается но президента чужого поцитировать самое то
maxsaf:
перед всякими м... и к... не собираюсь отчитываться, даже перед номерными
перед всякими м... и к... не собираюсь отчитываться, даже перед номерными
Ну тогда и терпите молча когда горит в одном месте)
Цитата:
maxsaf:
А что плохого в цитировании президента?
А что плохого в цитировании президента?
Ну вот опять,маме помогать яйцами и маслом а лучше золотом не собирается но президента чужого поцитировать самое то
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:53
Цитата:
Это пока в соглашении к форуму не пропишут - до него не дойдет ))
Victor Yang:
Сама мама - нет. Отношения с ней - уже личная жизнь.
Сама мама - нет. Отношения с ней - уже личная жизнь.
Это пока в соглашении к форуму не пропишут - до него не дойдет ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:54
Цитата:
А я вам что-то высказываю что-ли? Расслабьтесь и получайте удовольствие))
abaika95:
Ну тогда и терпите молча когда горит в одном месте)
Ну тогда и терпите молча когда горит в одном месте)
А я вам что-то высказываю что-ли? Расслабьтесь и получайте удовольствие))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:55
Цитата:
Если человек сделал эти отношение краеугольным камнем причины своего нахождения на форуме то какая это личная жизнь? Дракон про Барбару и просрочку
Ты про уезд в Челябинск,Серый про Дубну и боязнь акунамата а Макс про маму и босса)
Victor Yang:
Сама мама - нет. Отношения с ней - уже личная жизнь
Сама мама - нет. Отношения с ней - уже личная жизнь
Если человек сделал эти отношение краеугольным камнем причины своего нахождения на форуме то какая это личная жизнь? Дракон про Барбару и просрочку
Ты про уезд в Челябинск,Серый про Дубну и боязнь акунамата а Макс про маму и босса)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:55
Цитата:
Уже помог, у нее все хорошо
abaika95:
Ну вот опять,маме помогать яйцами и маслом а лучше золотом не собирается
Ну вот опять,маме помогать яйцами и маслом а лучше золотом не собирается
Уже помог, у нее все хорошо
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