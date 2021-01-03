Отправлено: - 10:33

maxsaf:

Мне кажется

[Исправлено: alex_60, 05.01.2021 - 10:37]

Цитата:когда кажется, ...но ты же атеист.значит тебе казаться ничего не должно,все должно быть строго вертикально или горизонтально.а по факту в области продолжается диверсификация экономики,успешно развиваются промышленность, сельское хозяйство,туризм, малое и среднее предпринимательство.производством промышленной продукции занимаютсяоколо 700 предприятий с численностью работающих более 42 тыс. человек.объем промышленного производства за 9 месяцев 2019 года составил 862,8 млрд тенге.Объемы в горнодобывающей промышленности — 373,4 млрд тенге.увеличение объемов в машиностроении на 95,9% (доля в обработке – 36,4%),металлургии — на 28,3% (доля в обработке – 21,6%),а также в производстве готовых металлических изделий.ТОО «СарыаркаАвтоПром», осуществляет сборкуболее 50 моделей автомобилей 8 брендов (Peugeot, Iveco, Hyundai, JAC, Chevrolet Niva, Ravon, MAN, Ankai), выпуск которых осуществляется как крупным, так и мелкоузловым методом сборки.это малая часть примеров...пока Кайрат спит. проценты, цифры-это его вотчина.проснется ,продолжит.жизнь прекрасна на земле костанайщины.