Уже не актуальны ваши цифры. Можно смело умножать на 100 или 500. Звонит друг вит че там какие лекарства принимал?. Я Во-первых Я не врач, звони 103. Он потом рассказывает: приехали, легкие послушали, , говорит хрип был в легких смысла нет брать у вас анализ и так понятно. . Ну если хотите то возьмем. Но че толку? Все равно протокол один на всех. Цефтриаксон и витамин с.
Мне врач. Как так. Ты уже месяц на антибиотиках сидишь. Я не знаю. Почему. Наверно жить хочу. Имунетет должен уже сдатся. А не фига силы были. Выжил. Они мне капельницы. Еще уколы в пузо для разжижания крови . Могу скинуть все лекарства что меня лечили. Получается неделю в РФ на таблетках сидел. Потом две недели дома на цефтриаксоне. Потом все таки меня положили в больницу. Там еще две недели. Потом после выписки дома приходил в себя, прогулки утром, и вечером. Вобщем жуть. Не хочу опять!
Иногда я даже и рад что болел. Увидел кто меня навещял в больнице . Друг оказывается у меня только один , он каждый день меня посещял, приезжал. Всякие вкусняшки привозил и не боялся что заразится! А еще понял как меня руководство уважает ,шеф звонил каждые день через день переживал, Виталик давай выздоравывай и выходи на работу . Вышел без проблем и сново в строю.
для примера ограничения в Англии, почитаешь ,ну такие дураки.
//локдаун будет действовать до середины февраля. Окончательные сроки будут зависеть от эпидситуации в стране, Все школы и колледжи в Англии перейдут на "дистанционку"; Посещение школы разрешат детям врачей, соцработников, пожарных, полицейских и других представителей "ключевых" профессий; Гражданам запретят выходить из дома без необходимости. Разрешается выход к врачу или в магазин; Жителям страны с тяжелыми хроническими недугами рекомендуется оставаться дома Кафе, пабы и рестораны переведут на работу по доставке или на вынос, продажа алкоголя запрещена; Непродовольственные магазины, парикмахерские и салоны красоты закроют на период локдауна; //
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