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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9909
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.01.21 - 14:14
#91
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Поуехавшие не борзите.))) наши женщины самые красивые, это вы должны знать.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.01.21 - 14:17
#92
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Цитата:
Vit:
наши женщины самые красивые, это вы должны знать.

Я твоему вкусу доверяю ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2104
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.01.21 - 14:38
#93
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Цитата:
таноми52:
И принца под окном не вижу...




И я оказался прав...

Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10324
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.01.21 - 19:01
#94
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Витал, ты чего, решил повоевать с
Редакцией?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6469
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.01.21 - 22:33
#95
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Макс а у нас опять видос появился что кто-то кого-то в сфере гос обслуживания не обслужил человека на казахском

Будете выводы делать?)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2165
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.01.21 - 22:46
#96
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drakon,maxsaf,Козлов !!!

Думая, что только мы с Витом романтики, я ошибалась :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20777
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.01.21 - 22:53
#97
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Цитата:
таноми52:
я ошибалась

А кто ещё?... :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.01.21 - 00:00
#98
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Цитата:
abaika95:
Макс а у нас опять видос появился что кто-то кого-то в сфере гос обслуживания не обслужил человека на казахском Будете выводы делать?)

Ну сюда ссылку давайте на видео. Или ссыкотно? ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6469
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.01.21 - 18:06
#99
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Цитата:
maxsaf:
Ну сюда ссылку давайте на видео. Или ссыкотно?



А в чем ссыкотность?) Что меня за это админы забанят?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.01.21 - 19:31
#100
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Цитата:
abaika95:
А в чем ссыкотность?) Что меня за это админы забанят?)

Посадят, за разжигание ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 04:47
#101
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Когда был массовый падеж птицы, я хорошо помню как сказали, что яица не подорожают. Кто-то поверил?)

Теперь читаем в новостях:
Цены на куриные яйца подскочили в два раза сразу в нескольких регионах Казахстана, где-то продукт и вовсе пропал с прилавков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Астана ТВ".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10324
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 09:20
#102
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есть кому позаботиться о наших яйцах,
пока мы спим.
и настроение поднимается с утра.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 10:06
#103
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Цитата:
alex_60:
поднимается с утра.

Мне кажется, что кроме цен у вас уже давно ниче не поднимается :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10324
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 10:33
#104
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Цитата:
maxsaf:
Мне кажется


когда кажется, ...
но ты же атеист.
значит тебе казаться ничего не должно,
все должно быть строго вертикально или горизонтально.
а по факту в области продолжается диверсификация экономики,
успешно развиваются промышленность, сельское хозяйство,
туризм, малое и среднее предпринимательство.
производством промышленной продукции занимаются
около 700 предприятий с численностью работающих более 42 тыс. человек.
объем промышленного производства за 9 месяцев 2019 года составил 862,8 млрд тенге.
Объемы в горнодобывающей промышленности — 373,4 млрд тенге.
увеличение объемов в машиностроении на 95,9% (доля в обработке – 36,4%),
металлургии — на 28,3% (доля в обработке – 21,6%),
а также в производстве готовых металлических изделий.
ТОО «СарыаркаАвтоПром», осуществляет сборку
более 50 моделей автомобилей 8 брендов (Peugeot, Iveco, Hyundai, JAC, Chevrolet Niva, Ravon, MAN, Ankai), выпуск которых осуществляется как крупным, так и мелкоузловым методом сборки.
это малая часть примеров...
пока Кайрат спит. проценты, цифры-это его вотчина.
проснется ,продолжит.
жизнь прекрасна на земле костанайщины.

[Исправлено: alex_60, 05.01.2021 - 10:37]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10324
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 10:41
#105
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Цитата:
Козлов я:
И я оказался прав...


много видать у Витала лошадок,
помню он на черной фото выставлял,
тут на беленькой..
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