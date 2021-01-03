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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9909
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.01.21 - 14:14
Поуехавшие не борзите.))) наши женщины самые красивые, это вы должны знать.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.01.21 - 14:17
Цитата:
Я твоему вкусу доверяю
Vit:
наши женщины самые красивые, это вы должны знать.
наши женщины самые красивые, это вы должны знать.
Я твоему вкусу доверяю
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2104
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.01.21 - 14:38
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.01.21 - 19:01
Витал, ты чего, решил повоевать с
Редакцией?
Редакцией?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.01.21 - 22:33
Макс а у нас опять видос появился что кто-то кого-то в сфере гос обслуживания не обслужил человека на казахском
Будете выводы делать?)
Будете выводы делать?)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2165
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.01.21 - 22:46
drakon,maxsaf,Козлов !!!
Думая, что только мы с Витом романтики, я ошибалась
Думая, что только мы с Витом романтики, я ошибалась
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20777
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.01.21 - 22:53
Цитата:
А кто ещё?...
таноми52:
я ошибалась
я ошибалась
А кто ещё?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.01.21 - 00:00
Цитата:
Ну сюда ссылку давайте на видео. Или ссыкотно? ))
abaika95:
Макс а у нас опять видос появился что кто-то кого-то в сфере гос обслуживания не обслужил человека на казахском Будете выводы делать?)
Макс а у нас опять видос появился что кто-то кого-то в сфере гос обслуживания не обслужил человека на казахском Будете выводы делать?)
Ну сюда ссылку давайте на видео. Или ссыкотно? ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.01.21 - 18:06
Цитата:
А в чем ссыкотность?) Что меня за это админы забанят?)
maxsaf:
Ну сюда ссылку давайте на видео. Или ссыкотно?
Ну сюда ссылку давайте на видео. Или ссыкотно?
А в чем ссыкотность?) Что меня за это админы забанят?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.01.21 - 19:31
Цитата:
Посадят, за разжигание
abaika95:
А в чем ссыкотность?) Что меня за это админы забанят?)
А в чем ссыкотность?) Что меня за это админы забанят?)
Посадят, за разжигание
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 04:47
Когда был массовый падеж птицы, я хорошо помню как сказали, что яица не подорожают. Кто-то поверил?)
Теперь читаем в новостях:
Цены на куриные яйца подскочили в два раза сразу в нескольких регионах Казахстана, где-то продукт и вовсе пропал с прилавков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Астана ТВ".
Теперь читаем в новостях:
Цены на куриные яйца подскочили в два раза сразу в нескольких регионах Казахстана, где-то продукт и вовсе пропал с прилавков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Астана ТВ".
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 09:20
есть кому позаботиться о наших яйцах,
пока мы спим.
и настроение поднимается с утра.
пока мы спим.
и настроение поднимается с утра.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 10:06
Цитата:
Мне кажется, что кроме цен у вас уже давно ниче не поднимается
alex_60:
поднимается с утра.
поднимается с утра.
Мне кажется, что кроме цен у вас уже давно ниче не поднимается
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 10:33
Цитата:
когда кажется, ...
но ты же атеист.
значит тебе казаться ничего не должно,
все должно быть строго вертикально или горизонтально.
а по факту в области продолжается диверсификация экономики,
успешно развиваются промышленность, сельское хозяйство,
туризм, малое и среднее предпринимательство.
производством промышленной продукции занимаются
около 700 предприятий с численностью работающих более 42 тыс. человек.
объем промышленного производства за 9 месяцев 2019 года составил 862,8 млрд тенге.
Объемы в горнодобывающей промышленности — 373,4 млрд тенге.
увеличение объемов в машиностроении на 95,9% (доля в обработке – 36,4%),
металлургии — на 28,3% (доля в обработке – 21,6%),
а также в производстве готовых металлических изделий.
ТОО «СарыаркаАвтоПром», осуществляет сборку
более 50 моделей автомобилей 8 брендов (Peugeot, Iveco, Hyundai, JAC, Chevrolet Niva, Ravon, MAN, Ankai), выпуск которых осуществляется как крупным, так и мелкоузловым методом сборки.
это малая часть примеров...
пока Кайрат спит. проценты, цифры-это его вотчина.
проснется ,продолжит.
жизнь прекрасна на земле костанайщины.
[Исправлено: alex_60, 05.01.2021 - 10:37]
maxsaf:
Мне кажется
Мне кажется
когда кажется, ...
но ты же атеист.
значит тебе казаться ничего не должно,
все должно быть строго вертикально или горизонтально.
а по факту в области продолжается диверсификация экономики,
успешно развиваются промышленность, сельское хозяйство,
туризм, малое и среднее предпринимательство.
производством промышленной продукции занимаются
около 700 предприятий с численностью работающих более 42 тыс. человек.
объем промышленного производства за 9 месяцев 2019 года составил 862,8 млрд тенге.
Объемы в горнодобывающей промышленности — 373,4 млрд тенге.
увеличение объемов в машиностроении на 95,9% (доля в обработке – 36,4%),
металлургии — на 28,3% (доля в обработке – 21,6%),
а также в производстве готовых металлических изделий.
ТОО «СарыаркаАвтоПром», осуществляет сборку
более 50 моделей автомобилей 8 брендов (Peugeot, Iveco, Hyundai, JAC, Chevrolet Niva, Ravon, MAN, Ankai), выпуск которых осуществляется как крупным, так и мелкоузловым методом сборки.
это малая часть примеров...
пока Кайрат спит. проценты, цифры-это его вотчина.
проснется ,продолжит.
жизнь прекрасна на земле костанайщины.
[Исправлено: alex_60, 05.01.2021 - 10:37]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 10:41
Цитата:
много видать у Витала лошадок,
помню он на черной фото выставлял,
тут на беленькой..
Козлов я:
И я оказался прав...
И я оказался прав...
много видать у Витала лошадок,
помню он на черной фото выставлял,
тут на беленькой..
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