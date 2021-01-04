Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»

Отправлено: - 23:33

Если обратиться к ещё более древним источникам, то такой русский язык никто из современников не поймёт. Вы читали это слово у современных писателей, журналистов? Я нет. Это и есть действующий русский язык, а не тот на котором говорили древние. А ещё смысл древних слов, при том что слова сохранились, приобрёл в ряде случаев противоположный характер. Ничего нового от Вас. Читать и писать приходится каждый день на Россию.