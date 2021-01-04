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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40642
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 10:18
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Я не закрываю глаза на проблемы в обществе, социальные и политические. Казахстанцы могут жить значительно богаче, если пресечь воровство казны чиновниками. И делать это надо незамедлительно, иначе миграционные процессы не остановить.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6469
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 23:31
#60
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Профайл
Анатолий Сальник
§ Анатолий Сальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.19
Сообщений:
202
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 23:33
#61
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Если обратиться к ещё более древним источникам, то такой русский язык никто из современников не поймёт. Вы читали это слово у современных писателей, журналистов? Я нет. Это и есть действующий русский язык, а не тот на котором говорили древние. А ещё смысл древних слов, при том что слова сохранились, приобрёл в ряде случаев противоположный характер. Ничего нового от Вас. Читать и писать приходится каждый день на Россию.
Профайл
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