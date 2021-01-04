Отправлено: - 22:22

Victor Yang:

Только социологические исследования проводятся в разрезе всех слоёв общества, а не на примере знакомых одного человека.

Цитата:Это называется обьективность - соц опросам доверяет большинство, а Денисову доверяет Денисов и еще пару человек ))Своему опыту в этом вопросе я доверяю, а от вас это и не требуется