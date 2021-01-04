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Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40642
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 10:18
Я не закрываю глаза на проблемы в обществе, социальные и политические. Казахстанцы могут жить значительно богаче, если пресечь воровство казны чиновниками. И делать это надо незамедлительно, иначе миграционные процессы не остановить.
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Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 22:03
Цитата:
Да, очень - печально...
Vit:
Печально это.
Печально это.
Да, очень - печально...
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 22:12
Цитата:
М-да, весело год начинается
drakon:
Да, очень - печально...
Да, очень - печально...
М-да, весело год начинается
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10319
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 22:12
поуехавшие страдают,
на чужбине они отверженные.
хоть сайт НГ есть, где поныть можно,
показать свои мнимые благополучие
и ум. ну что же, не понимали,
ошиблись.бывает.
думали в рай едут. оказалось не так.
на чужбине они отверженные.
хоть сайт НГ есть, где поныть можно,
показать свои мнимые благополучие
и ум. ну что же, не понимали,
ошиблись.бывает.
думали в рай едут. оказалось не так.
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 22:15
Цитата:
Алекс, забери меня обратно
alex_60:
поуехавшие страдают, на чужбине они отверженные. хоть сайт НГ есть, где поныть можно, показать свои мнимые благополучие и ум. ну что же, не понимали, ошиблись.бывает. думали в рай едут. оказалось не так.
поуехавшие страдают, на чужбине они отверженные. хоть сайт НГ есть, где поныть можно, показать свои мнимые благополучие и ум. ну что же, не понимали, ошиблись.бывает. думали в рай едут. оказалось не так.
Алекс, забери меня обратно
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13598
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 22:20
Цитата:
Только социологические исследования проводятся в разрезе всех слоёв общества, а не на примере знакомых одного человека.
maxsaf:
Вообще то так и социологические исследования проводятся. Не обязательно опрашивать каждого, достаточно получить усредненные значения
Вообще то так и социологические исследования проводятся. Не обязательно опрашивать каждого, достаточно получить усредненные значения
Только социологические исследования проводятся в разрезе всех слоёв общества, а не на примере знакомых одного человека.
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 22:22
Цитата:
Это называется обьективность - соц опросам доверяет большинство, а Денисову доверяет Денисов и еще пару человек ))
Своему опыту в этом вопросе я доверяю, а от вас это и не требуется
Victor Yang:
Только социологические исследования проводятся в разрезе всех слоёв общества, а не на примере знакомых одного человека.
Только социологические исследования проводятся в разрезе всех слоёв общества, а не на примере знакомых одного человека.
Это называется обьективность - соц опросам доверяет большинство, а Денисову доверяет Денисов и еще пару человек ))
Своему опыту в этом вопросе я доверяю, а от вас это и не требуется
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 19
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 22:26
Когда закачиваются весомые аргументы,человек переходит на оскорбления!Вообще это присуще бывшим работникам профсоюза привыкшим к халяве!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2165
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 22:50
Цитата:
Но при этом они не исчезли и остались присущи всё тому же этносу. И служат ему характеристикой
Возможно, в будущем победит глобализм, исчезнет самобытность народов, перемешаются расы, национальности, и все мы будем просто земляне. Но и тогда, проживающие в разных частях Земли сообщества людей будут иметь отличные друг от друга характеристики на основе местных традиций и обычаев
Victor Yang:
таноми52: Характеристика складывается на основе традиций, обычаев
В наше время традиции и обычаи становятся чисто номинальными, а за глаза говорится совсем другое.
таноми52: Характеристика складывается на основе традиций, обычаев
В наше время традиции и обычаи становятся чисто номинальными, а за глаза говорится совсем другое.
Но при этом они не исчезли и остались присущи всё тому же этносу. И служат ему характеристикой
Возможно, в будущем победит глобализм, исчезнет самобытность народов, перемешаются расы, национальности, и все мы будем просто земляне. Но и тогда, проживающие в разных частях Земли сообщества людей будут иметь отличные друг от друга характеристики на основе местных традиций и обычаев
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 23:06
Цитата:
Это, тебе, Завгар с женой жалуются?
Пускай едут - назад...
alex_60:
думали в рай едут. оказалось не так.
думали в рай едут. оказалось не так.
Это, тебе, Завгар с женой жалуются?
Пускай едут - назад...
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 23:06
Цитата:
Вы просто констатируете общеизвестный факт, или вас кто-то оскорбил?)
[Исправлено: maxsaf, 04.01.2021 - 23:07]
ПолиграфЪ Боярышников:
Когда закачиваются весомые аргументы,человек переходит на оскорбления!
Когда закачиваются весомые аргументы,человек переходит на оскорбления!
Вы просто констатируете общеизвестный факт, или вас кто-то оскорбил?)
[Исправлено: maxsaf, 04.01.2021 - 23:07]
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 23:07
Цитата:
Нам тоже пора наверное))
drakon:
Пускай едут - назад...
Пускай едут - назад...
Нам тоже пора наверное))
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 23:10
Цитата:
Многие знакомые тут в Канаде, когда заскучают - берут билеты на месяц в Казахстан. Потом через неделю в Казахстане спрашивают, как обратные билеты поменять на пораньше
Это не из соц опроса знаю, а из личного опыта, поэтому на обьективность не претендую))
[Исправлено: maxsaf, 04.01.2021 - 23:11]
drakon:
Пускай едут - назад...
Пускай едут - назад...
Многие знакомые тут в Канаде, когда заскучают - берут билеты на месяц в Казахстан. Потом через неделю в Казахстане спрашивают, как обратные билеты поменять на пораньше
Это не из соц опроса знаю, а из личного опыта, поэтому на обьективность не претендую))
[Исправлено: maxsaf, 04.01.2021 - 23:11]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7636
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 23:20
Цитата:
Да,примерно так.
abaika95:
В группе люди какого возрастного сегмента ? 35 и выше?)
В группе люди какого возрастного сегмента ? 35 и выше?)
Да,примерно так.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6469
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 23:26
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9906
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 23:29
Цитата:
Добринцофф:Вот имено что 35 и выше это нормальные типы. А те что минус 35 тяжелые, этим нужно чето объяснять. Учить)
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