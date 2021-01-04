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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40642
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 10:18
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Я не закрываю глаза на проблемы в обществе, социальные и политические. Казахстанцы могут жить значительно богаче, если пресечь воровство казны чиновниками. И делать это надо незамедлительно, иначе миграционные процессы не остановить.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20777
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 22:03
#45
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Цитата:
Vit:
Печально это.

Да, очень - печально... :-(
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9582
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 22:12
#46
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Цитата:
drakon:
Да, очень - печально...

М-да, весело год начинается :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10319
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 22:12
#47
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поуехавшие страдают,
на чужбине они отверженные.
хоть сайт НГ есть, где поныть можно,
показать свои мнимые благополучие
и ум. ну что же, не понимали,
ошиблись.бывает.
думали в рай едут. оказалось не так.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9582
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 22:15
#48
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Цитата:
alex_60:
поуехавшие страдают, на чужбине они отверженные. хоть сайт НГ есть, где поныть можно, показать свои мнимые благополучие и ум. ну что же, не понимали, ошиблись.бывает. думали в рай едут. оказалось не так.

Алекс, забери меня обратно :lol: :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13598
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 22:20
#49
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Цитата:
maxsaf:
Вообще то так и социологические исследования проводятся. Не обязательно опрашивать каждого, достаточно получить усредненные значения

Только социологические исследования проводятся в разрезе всех слоёв общества, а не на примере знакомых одного человека.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9582
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 22:22
#50
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Цитата:
Victor Yang:
Только социологические исследования проводятся в разрезе всех слоёв общества, а не на примере знакомых одного человека.

Это называется обьективность - соц опросам доверяет большинство, а Денисову доверяет Денисов и еще пару человек ))
Своему опыту в этом вопросе я доверяю, а от вас это и не требуется ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
19
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 22:26
#51
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Когда закачиваются весомые аргументы,человек переходит на оскорбления!Вообще это присуще бывшим работникам профсоюза привыкшим к халяве!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2165
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 22:50
#52
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Цитата:
Victor Yang:
таноми52: Характеристика складывается на основе традиций, обычаев
В наше время традиции и обычаи становятся чисто номинальными, а за глаза говорится совсем другое.


Но при этом они не исчезли и остались присущи всё тому же этносу. И служат ему характеристикой
Возможно, в будущем победит глобализм, исчезнет самобытность народов, перемешаются расы, национальности, и все мы будем просто земляне. Но и тогда, проживающие в разных частях Земли сообщества людей будут иметь отличные друг от друга характеристики на основе местных традиций и обычаев
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20777
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 23:06
#53
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Цитата:
alex_60:
думали в рай едут. оказалось не так.

Это, тебе, Завгар с женой жалуются?
Пускай едут - назад... :oops: ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9582
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 23:06
#54
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Когда закачиваются весомые аргументы,человек переходит на оскорбления!

Вы просто констатируете общеизвестный факт, или вас кто-то оскорбил?)

[Исправлено: maxsaf, 04.01.2021 - 23:07]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9582
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 23:07
#55
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Цитата:
drakon:
Пускай едут - назад...

Нам тоже пора наверное))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9582
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 23:10
#56
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Цитата:
drakon:
Пускай едут - назад...

Многие знакомые тут в Канаде, когда заскучают - берут билеты на месяц в Казахстан. Потом через неделю в Казахстане спрашивают, как обратные билеты поменять на пораньше :lol: :lol:
Это не из соц опроса знаю, а из личного опыта, поэтому на обьективность не претендую))

[Исправлено: maxsaf, 04.01.2021 - 23:11]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7636
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 23:20
#57
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Цитата:
abaika95:
В группе люди какого возрастного сегмента ? 35 и выше?)

Да,примерно так.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6469
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 23:26
#58
Комментарий проходит проверку.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9906
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 23:29
#59
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Цитата:
Добринцофф:
Вот имено что 35 и выше это нормальные типы. А те что минус 35 тяжелые, этим нужно чето объяснять. Учить)
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