Отправлено: - 08:22

Я:

[Исправлено: Vit, 04.01.2021 - 07:23]

Цитата:На рудниках работают нормальные люди, трудяги которые кормят семьи, жен, детей. А шахт у нас уже нету. В караганде из 25 шахт осталось 3 живых остальные утоплены уже. А на тех 3 работают тоже трудяги . Так что это слишком большая честь всяким убийцам давать работу. К стене и пулю в лоб. Старикана который утопил ребенка, лично если бы позволили власти, сам бы утопил. А тех двух в центре города вздернул что б другим извращенцам был урок