Отправлено: - 20:27

Добринцофф:

Я в группе состою в которой есть

maxsaf:

Он при бабках, но протупил) На его месте я бы давно свалил. Кстати, я так и сделал Совпадение? ))

maxsaf:

Можно, пусть и не всегда точно

Анатолий Сальник:

Только за более 70 лет казахстанской жизни никогда такого высказывания не слышал.

Цитата:В группе люди какого возрастного сегмента ?35 и выше?)Сейчас молодые азербайджанцы,грузины,армяне (живущие по своим странам) если и знают русский то очень посредственно и дальше русский будет сокращаться в постовестких республиках ещё больше) так то раньше многие поляки и румыны тоже русский знали пока в ОВД состояли а сейчас он им не нуженЦитата:Нет,просто у вас таких бабок нет и небыло)Вот ему уезжать от них и неохото) а вкупе бабок с бухлом он обноглел)Цитата:Когда х...родился еврей заплакал)) конкретно на твоём Макс примере это подтверждаетсяЦитата:Открою секрет если вы лично чего-то не видели и не слышали это не значит что этого не было) я тоже лично никогда не видел когда продавцам высказывают за то что они казахский не знают,но данное явление естьИ да Алекс фас,там правила нарушают иди стучи)