Я не закрываю глаза на проблемы в обществе, социальные и политические. Казахстанцы могут жить значительно богаче, если пресечь воровство казны чиновниками. И делать это надо незамедлительно, иначе миграционные процессы не остановить. Читать новость
abaika95: Осталась в памяти холодная учтивость прибалтов
в начале 90-х ездил в прибалтику. когда мы в магазине говорили по русски продавец латыш просто отворачивался и игнорировал нас.в гостинице нам отказывали.говорили нет мест.когда мы говорили.что с Казахстана нам сразу находились отличные номера люкс.
В группе люди какого возрастного сегмента ? 35 и выше?) Сейчас молодые азербайджанцы,грузины,армяне (живущие по своим странам) если и знают русский то очень посредственно и дальше русский будет сокращаться в постовестких республиках ещё больше) так то раньше многие поляки и румыны тоже русский знали пока в ОВД состояли а сейчас он им не нужен
Цитата:
maxsaf: Он при бабках, но протупил) На его месте я бы давно свалил. Кстати, я так и сделал Совпадение? ))
Нет,просто у вас таких бабок нет и небыло) Вот ему уезжать от них и неохото) а вкупе бабок с бухлом он обноглел)
Цитата:
maxsaf: Можно, пусть и не всегда точно
Когда х...родился еврей заплакал)) конкретно на твоём Макс примере это подтверждается
Цитата:
Анатолий Сальник: Только за более 70 лет казахстанской жизни никогда такого высказывания не слышал.
Открою секрет если вы лично чего-то не видели и не слышали это не значит что этого не было) я тоже лично никогда не видел когда продавцам высказывают за то что они казахский не знают,но данное явление есть
андрей 117: в начале 90-х ездил в прибалтику. когда мы в магазине говорили по русски продавец латыш просто отворачивался и игнорировал нас.в гостинице нам отказывали.говорили нет мест.когда мы говорили.что с Казахстана нам сразу находились отличные номера люкс.
Это говорит о том что холодная учтивость прибалтов была и есть только к определенной группе людей) поэтому я при общении с Прибалтами не замечал никакой холодности)
В русском языке нет слова "некультурность" - есть слово "бескультурье". Перед "что" ставится запятая. Перед "и" запятая не ставится. С новых строк буквы пишутся прописные. Слово "тут" не к месту. Пишется в этом случае слово "здесь". Хотя для языковеда это мелочь, наверное.
Victor Yang: Мы тут говорим о понятии "национальность" как об этносе, а не как о гражданстве. Поэтому в многонациональном государстве это вообще несправедливо.
А разве в многонациональном государстве разные национальности не живут своими группами? Там где группы четко не прослеживается - либо национальность ассимилировали, либо всех обьединили в одну нацию, что и пытаются сделать а Казахстане
о каком снижение роли русского языка речь? есть же госпрограмма,принятая в прошлом году, где сказано, увеличить долю казахстанцев знающих русский язык до 95 процентов в ближайшие годы. сейчас 90 процентов.
На днях разговаривал с одним директором кх. Я многих знаю , незнаю может это и актрос был ) Я ему че вас душат? Он ваще нет. Так акимат попросит 100-200 тыщ на ремонт школы, это ваще не проблема для меня, всмыли для него. Он так мне сказал, беда капец все сваливают кто в город кто в РФ, кто в ГДР. Работать некому. Пошли ко мне. Посевная лям падает на руки, хим прополка 2-3ляма, уборка еще лям. Зимой разные Колымы, на новый год премии. Не кого это уже не интересует. Деревни валятся ,русские уезжают в РФ, на их место приезжают не понятно кто которые не знают че такое актрос, джондир, гербециды, к 700)
а у меня эта учтивость к определенной группе людей мягко говоря вызывала непонимание.и правильно Россия сейчас поступила с этими прибалтами.я русский россиянин меня можно игнорировать.я русский казах мне добро пожаловать мерси.чушь.вот вам .зуб за зуб.
alex_60: о каком снижение роли русского языка речь? есть же госпрограмма,принятая в прошлом году, где сказано, увеличить долю казахстанцев знающих русский язык до 95 процентов в ближайшие годы. сейчас 90 процентов.
Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать