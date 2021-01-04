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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40642
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 10:18
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Я не закрываю глаза на проблемы в обществе, социальные и политические. Казахстанцы могут жить значительно богаче, если пресечь воровство казны чиновниками. И делать это надо незамедлительно, иначе миграционные процессы не остановить.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 20:21
#30
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Цитата:
abaika95:
Осталась в памяти холодная учтивость прибалтов

в начале 90-х ездил в прибалтику. когда мы в магазине говорили по русски продавец латыш просто отворачивался и игнорировал нас.в гостинице нам отказывали.говорили нет мест.когда мы говорили.что с Казахстана нам сразу находились отличные номера люкс.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6467
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 20:27
#31
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Цитата:
Добринцофф:
Я в группе состою в которой есть


В группе люди какого возрастного сегмента ?
35 и выше?)
Сейчас молодые азербайджанцы,грузины,армяне (живущие по своим странам) если и знают русский то очень посредственно и дальше русский будет сокращаться в постовестких республиках ещё больше) так то раньше многие поляки и румыны тоже русский знали пока в ОВД состояли а сейчас он им не нужен


Цитата:
maxsaf:
Он при бабках, но протупил) На его месте я бы давно свалил. Кстати, я так и сделал Совпадение? ))


Нет,просто у вас таких бабок нет и небыло)
Вот ему уезжать от них и неохото) а вкупе бабок с бухлом он обноглел)

Цитата:
maxsaf:
Можно, пусть и не всегда точно


Когда х...родился еврей заплакал)) конкретно на твоём Макс примере это подтверждается

Цитата:
Анатолий Сальник:
Только за более 70 лет казахстанской жизни никогда такого высказывания не слышал.


Открою секрет если вы лично чего-то не видели и не слышали это не значит что этого не было) я тоже лично никогда не видел когда продавцам высказывают за то что они казахский не знают,но данное явление есть

И да Алекс фас,там правила нарушают иди стучи)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6467
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 20:29
#32
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Цитата:
андрей 117:
в начале 90-х ездил в прибалтику. когда мы в магазине говорили по русски продавец латыш просто отворачивался и игнорировал нас.в гостинице нам отказывали.говорили нет мест.когда мы говорили.что с Казахстана нам сразу находились отличные номера люкс.



Это говорит о том что холодная учтивость прибалтов была и есть только к определенной группе людей) поэтому я при общении с Прибалтами не замечал никакой холодности)
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Анатолий Сальник
§ Анатолий Сальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.19
Сообщений:
201
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 20:29
#33
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В русском языке нет слова "некультурность" - есть слово "бескультурье". Перед "что" ставится запятая. Перед "и" запятая не ставится. С новых строк буквы пишутся прописные. Слово "тут" не к месту. Пишется в этом случае слово "здесь". Хотя для языковеда это мелочь, наверное.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13597
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 20:31
#34
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Цитата:
Анатолий Сальник:
В русском языке нет слова "некультурность"

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9576
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 20:34
#35
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Цитата:
Victor Yang:
Это называется предрассудками.

Вы со сколькими немцами лично знакомы?

Цитата:
Victor Yang:
Мы тут говорим о понятии "национальность" как об этносе, а не как о гражданстве. Поэтому в многонациональном государстве это вообще несправедливо.

А разве в многонациональном государстве разные национальности не живут своими группами? Там где группы четко не прослеживается - либо национальность ассимилировали, либо всех обьединили в одну нацию, что и пытаются сделать а Казахстане
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13597
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 20:40
#36
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Цитата:
maxsaf:
Вы со сколькими немцами лично знакомы?

Со сколькими бы я не был знаком - я не могу делать по ним выводы о всех представителях этой национальности.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10318
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 20:57
#37
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о каком снижение роли русского языка речь?
есть же госпрограмма,принятая в прошлом году, где сказано,
увеличить долю казахстанцев знающих русский язык до 95 процентов в ближайшие годы. сейчас 90 процентов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9904
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 21:05
#38
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На днях разговаривал с одним директором кх. Я многих знаю , незнаю может это и актрос был ) Я ему че вас душат? Он ваще нет. Так акимат попросит 100-200 тыщ на ремонт школы, это ваще не проблема для меня, всмыли для него. Он так мне сказал, беда капец все сваливают кто в город кто в РФ, кто в ГДР. Работать некому. Пошли ко мне. Посевная лям падает на руки, хим прополка 2-3ляма, уборка еще лям. Зимой разные Колымы, на новый год премии. Не кого это уже не интересует. Деревни валятся ,русские уезжают в РФ, на их место приезжают не понятно кто которые не знают че такое актрос, джондир, гербециды, к 700)
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
112
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 21:30
#39
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Цитата:
abaika95:

а у меня эта учтивость к определенной группе людей мягко говоря вызывала непонимание.и правильно Россия сейчас поступила с этими прибалтами.я русский россиянин меня можно игнорировать.я русский казах мне добро пожаловать мерси.чушь.вот вам .зуб за зуб.

[Исправлено: андрей 117, 04.01.2021 - 21:33]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9576
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 21:30
#40
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Цитата:
abaika95:
Нет,просто у вас таких бабок нет и небыло) Вот ему уезжать от них и неохото) а вкупе бабок с бухлом он обноглел)

Ну и как ему помогли его бабки?)) Щас поди улетучиваются аж со свистом))


Цитата:
abaika95:
конкретно на твоём Макс примере это подтверждается

Не один еврей на меня еще не жаловался, на сколько мне известно ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9576
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 21:33
#41
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Цитата:
Victor Yang:
Со сколькими бы я не был знаком - я не могу делать по ним выводы о всех представителях этой национальности.

Вообще то так и социологические исследования проводятся. Не обязательно опрашивать каждого, достаточно получить усредненные значения
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9576
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 21:34
#42
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Цитата:
alex_60:
о каком снижение роли русского языка речь? есть же госпрограмма,принятая в прошлом году, где сказано, увеличить долю казахстанцев знающих русский язык до 95 процентов в ближайшие годы. сейчас 90 процентов.

Правильная программа, учите русский))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9576
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 21:36
#43
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Цитата:
Vit:
на их место приезжают не понятно кто которые не знают че такое актрос, джондир, гербециды, к 700)

Это блоггеры, они по магазинам с камерами ходят нервы трепать))
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