Отправлено: - 18:03

Недавно подошел ко мне незнакомый пожилой мужчина и попросил: «Напиши что-нибудь хорошее про нас, казахов».

Осталась в памяти холодная учтивость прибалтов, закрытость и настороженность жителей Западной Украины, заниженная самооценка среднеазиатов

maxsaf:

Если бы провокатор предложил им вариант поинтереснее - финансовую и другую помощь при переезде - эти бедняги чухнули бы в РФ без единой горсти земли в кармане.

Надо жестко пресекать попытки наездов на статус русского языка

И заметьте: приезжающие к нам гости выбирают для общения именно русский язык

У русских, живущих в Казахстане, никогда не было проблемы северных территорий - это абсолютно надуманная, фальшивая проблема

Цитата:Этого пожилого мужчину случайно не Кайрат Ахметов зовут?) Хотя нет,он то знакомый...Цитата:Все какие-то не такие кроме Россиян и Казахов?)Надо пожилым мужчинам из числа,прибалтов,западных украинцев,грузин и азербайджанцев теперь автору по статье заказать)Цитата:А предпринимателю Божко что надо было предложить?)Цитата:Каким образом? Цензуру ввести?Цитата:Естественно гости приезжающие к автору из России предпочитают общаться с ним по русски) гости приезжающие из Турции говорят либо по турецки либо по казахски,американцы по английски и так далее)Цитата:Проблем нет) только вот 3 последних ролика с пьяными болтунами и 2 выступления депутатов РФ говорят о том что они эти проблемы хотят создать себе и всем вокруг)