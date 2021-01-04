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Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 40642
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 10:18
Я не закрываю глаза на проблемы в обществе, социальные и политические. Казахстанцы могут жить значительно богаче, если пресечь воровство казны чиновниками. И делать это надо незамедлительно, иначе миграционные процессы не остановить.
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- Сообщений:
- 9903
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 13:43
Цитата:
maxsaf:Есть такое мол казахи выдавливают русских из своих мест. Клянусь есть история из моей семьи. Отец всю жизнь работал в одной организации при СССР потом она рухнула! Он очень переживал. Кому мол теперь я нужен. Устроился в одну организацию. Ген директор казах. . Отработал 10 лет до пенсии! Не уволили держали старого человека! Более того ген директор позвонил отцу и пригласил домой когда на пенсию мой ушел. Он бати деньги крупную сумму дал сказал спасибо за хорошую работу. Более того, в шоке все оказались когда он позвонил и поздравил с днем рождения батю. Я это видел когда сидел за столом. При мне все происходило. Вот так то макс. Надо всегда быть на голову выше других и тогда тебя не тронут и будут уважать! Ты тут в кустанае уверен что не меньше зарабатывал бы чем в Канаде. Если действительно профи.
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 17:56
[code]Казахстанцы могут жить значительно богаче, если пресечь воровство казны чиновниками. И делать это надо незамедлительно, иначе миграционные процессы не остановить.
Вау!!! ....а я и не знала что миграция с Казахстана зависит от коррупции чиновников!Значить судя по статистике миграций населения в России нет ВООБЩЕ коррупции чиновников?!Сказочник! Если сказать честно,положа руку на сердце,люди выезжают от того что коренного населения становиться больше и это морально давит на тех кто воспитывался в духе численного перевеса когда можно было в автобусе высказаться человеку своё требование разговаривать на русском.Языковая проблема есть и дальше будет в связи с преобладанием коренного населения...и навязывать русский язык в Казахстане по крайней мере глупо.
Вау!!! ....а я и не знала что миграция с Казахстана зависит от коррупции чиновников!Значить судя по статистике миграций населения в России нет ВООБЩЕ коррупции чиновников?!Сказочник! Если сказать честно,положа руку на сердце,люди выезжают от того что коренного населения становиться больше и это морально давит на тех кто воспитывался в духе численного перевеса когда можно было в автобусе высказаться человеку своё требование разговаривать на русском.Языковая проблема есть и дальше будет в связи с преобладанием коренного населения...и навязывать русский язык в Казахстане по крайней мере глупо.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 18:03
Цитата:
Этого пожилого мужчину случайно не Кайрат Ахметов зовут?) Хотя нет,он то знакомый...
Цитата:
Все какие-то не такие кроме Россиян и Казахов?)
Надо пожилым мужчинам из числа,прибалтов,западных украинцев,грузин и азербайджанцев теперь автору по статье заказать)
Цитата:
А предпринимателю Божко что надо было предложить?)
Цитата:
Каким образом? Цензуру ввести?
Цитата:
Естественно гости приезжающие к автору из России предпочитают общаться с ним по русски) гости приезжающие из Турции говорят либо по турецки либо по казахски,американцы по английски и так далее)
Цитата:
Проблем нет) только вот 3 последних ролика с пьяными болтунами и 2 выступления депутатов РФ говорят о том что они эти проблемы хотят создать себе и всем вокруг)
Недавно подошел ко мне незнакомый пожилой мужчина и попросил: «Напиши что-нибудь хорошее про нас, казахов».
Этого пожилого мужчину случайно не Кайрат Ахметов зовут?) Хотя нет,он то знакомый...
Цитата:
Осталась в памяти холодная учтивость прибалтов, закрытость и настороженность жителей Западной Украины, заниженная самооценка среднеазиатов
Все какие-то не такие кроме Россиян и Казахов?)
Надо пожилым мужчинам из числа,прибалтов,западных украинцев,грузин и азербайджанцев теперь автору по статье заказать)
Цитата:
maxsaf:
Если бы провокатор предложил им вариант поинтереснее - финансовую и другую помощь при переезде - эти бедняги чухнули бы в РФ без единой горсти земли в кармане.
Если бы провокатор предложил им вариант поинтереснее - финансовую и другую помощь при переезде - эти бедняги чухнули бы в РФ без единой горсти земли в кармане.
А предпринимателю Божко что надо было предложить?)
Цитата:
Надо жестко пресекать попытки наездов на статус русского языка
Каким образом? Цензуру ввести?
Цитата:
И заметьте: приезжающие к нам гости выбирают для общения именно русский язык
Естественно гости приезжающие к автору из России предпочитают общаться с ним по русски) гости приезжающие из Турции говорят либо по турецки либо по казахски,американцы по английски и так далее)
Цитата:
У русских, живущих в Казахстане, никогда не было проблемы северных территорий - это абсолютно надуманная, фальшивая проблема
Проблем нет) только вот 3 последних ролика с пьяными болтунами и 2 выступления депутатов РФ говорят о том что они эти проблемы хотят создать себе и всем вокруг)
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 18:29
Цитата:
Макс заметь 7 минут между постами) совпадение ? )
ПолиграфЪ Боярышников:
Языковая проблема есть и дальше будет в связи с преобладанием коренного населения...и навязывать русский язык в Казахстане по крайней мере глупо.
Языковая проблема есть и дальше будет в связи с преобладанием коренного населения...и навязывать русский язык в Казахстане по крайней мере глупо.
Макс заметь 7 минут между постами) совпадение ? )
(Уважаемые пользователи)
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- Сообщений:
- 7635
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 18:43
Цитата:
Я в группе состою в которой есть Русские,Азербайджанцы,Таджики,Узбеки,Казахи ну и я Белорус,так вот если кто то начинает общаться на своём родном языке,то другие пишут,давайте разговаривать по русски ,потому что русский все знают.
abaika95:
Естественно гости приезжающие к автору из России предпочитают общаться с ним по русски) гости приезжающие из Турции говорят либо по турецки либо по казахски,американцы по английски и так далее)
Естественно гости приезжающие к автору из России предпочитают общаться с ним по русски) гости приезжающие из Турции говорят либо по турецки либо по казахски,американцы по английски и так далее)
Я в группе состою в которой есть Русские,Азербайджанцы,Таджики,Узбеки,Казахи ну и я Белорус,так вот если кто то начинает общаться на своём родном языке,то другие пишут,давайте разговаривать по русски ,потому что русский все знают.
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 19:11
Цитата:
Он при бабках, но протупил) На его месте я бы давно свалил. Кстати, я так и сделал
Совпадение? ))
[Исправлено: maxsaf, 04.01.2021 - 19:14]
abaika95:
А предпринимателю Божко что надо было предложить?)
А предпринимателю Божко что надо было предложить?)
Он при бабках, но протупил) На его месте я бы давно свалил. Кстати, я так и сделал
Совпадение? ))
[Исправлено: maxsaf, 04.01.2021 - 19:14]
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 19:12
Цитата:
Ну так не принято говорить. Не в бровь а в глаз
ПолиграфЪ Боярышников:
Если сказать честно,положа руку на сердце,люди выезжают от того что коренного населения становиться больше и это морально давит на тех кто воспитывался в духе численного перевеса когда можно было в автобусе высказаться человеку своё требование разговаривать на русском.
Если сказать честно,положа руку на сердце,люди выезжают от того что коренного населения становиться больше и это морально давит на тех кто воспитывался в духе численного перевеса когда можно было в автобусе высказаться человеку своё требование разговаривать на русском.
Ну так не принято говорить. Не в бровь а в глаз
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 19:30
Статья странная. Автор вроде человек грамотный, а приписывает какую-то определённую характеристику национальностям. Разве можно что-то в общем сказать про казахов, грузин, армян, украинцев, русских? Везде есть нормальные адекватные люди и есть, простите, быдло. И это совсем не зависит от национальности.
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 19:37
Цитата:
Можно, пусть и не всегда точно. Конечно за один короткий визит мнение не сложится, но если знаком лично с достаточно большим числом представителей одной национальности - то примерное представление уже может сформироваться
Victor Yang:
Разве можно что-то в общем сказать про казахов, грузин, армян, украинцев, русских? Везде есть нормальные адекватные люди и есть, простите, быдло. И это совсем не зависит от национальности.
Разве можно что-то в общем сказать про казахов, грузин, армян, украинцев, русских? Везде есть нормальные адекватные люди и есть, простите, быдло. И это совсем не зависит от национальности.
Можно, пусть и не всегда точно. Конечно за один короткий визит мнение не сложится, но если знаком лично с достаточно большим числом представителей одной национальности - то примерное представление уже может сформироваться
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 19:41
Цитата:
Не согласен. Не зависит поведение людей от национальности. Просто некоторым это удобно связывать.
maxsaf:
то примерное представление уже может сформироваться
то примерное представление уже может сформироваться
Не согласен. Не зависит поведение людей от национальности. Просто некоторым это удобно связывать.
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 19:47
Цитата:
Поведение зависит от среды обитания, а если национальность живет одной группой, то и поведение сформируется на основе этой части общества. Понятно, что если цыганка украдет ребенка немца - то вырастет цыганенок. Хотя в целом о немцах, живущих в своей группе можно сказать что они педантичны, трудолюбивы, чистюли и тд
[Исправлено: maxsaf, 04.01.2021 - 19:48]
Victor Yang:
Не согласен. Не зависит поведение людей от национальности. Просто некоторым это удобно связывать.
Не согласен. Не зависит поведение людей от национальности. Просто некоторым это удобно связывать.
Поведение зависит от среды обитания, а если национальность живет одной группой, то и поведение сформируется на основе этой части общества. Понятно, что если цыганка украдет ребенка немца - то вырастет цыганенок. Хотя в целом о немцах, живущих в своей группе можно сказать что они педантичны, трудолюбивы, чистюли и тд
[Исправлено: maxsaf, 04.01.2021 - 19:48]
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 2163
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 19:52
Цитата:
Согласна.
Цитата:
Характеристика складывается на основе традиций, обычаев (сложившиеся анонимно и стихийно системы норм, представлений, правил и образцов), а они у народов РАЗНЫЕ
Мы же все не инкубаторские.
А вот существуют ещё ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ценности и у все наций они должны главенствовать
maxsaf:
если знаком лично с достаточно большим числом представителей одной национальности - то примерное представление уже может сформироваться
если знаком лично с достаточно большим числом представителей одной национальности - то примерное представление уже может сформироваться
Согласна.
Цитата:
Victor Yang:
определённую характеристику национальностям.
определённую характеристику национальностям.
Характеристика складывается на основе традиций, обычаев (сложившиеся анонимно и стихийно системы норм, представлений, правил и образцов), а они у народов РАЗНЫЕ
Мы же все не инкубаторские.
А вот существуют ещё ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ценности и у все наций они должны главенствовать
(Полноправные пользователи)
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- 23.01.19
- Сообщений:
- 200
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 19:55
Цитата: "можно было в автобусе высказаться человеку своё требование разговаривать на русском" =================================================================== Это можно и сейчас высказать. Только за более 70 лет казахстанской жизни никогда такого высказывания не слышал. Пустышка в цитате - не подтверждается жизнью.Цитата: "можно было в автобусе высказаться человеку своё требование разговаривать на русском" =================================================================== Это можно и сейчас высказать. Только за более 70 лет казахстанской жизни никогда такого высказывания не слышал. Пустышка в цитате - не подтверждается жизнью. Вброс от прямой извилины ниже спины.
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