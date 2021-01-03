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≡ Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования 10 января?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40642
Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования 10 января?
Отправлено: 03.01.21 - 14:50
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Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой. По словам главы профильного ведомства, постановлением предусмотрен ряд требований в рамках обеспечения эпидемиологической безопасности выборного процесса.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1208
Re: Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования...
Отправлено: 04.01.21 - 16:59
#15
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Цитата:
Козлов я:

Значит, надо идти ближе к закрытию участков.А ещё мне понравился пункт об отдельном помещении для изоляции температурящих. Повёл себя как-то не так, оппа, и у тебя температура...
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