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≡ Темп прироста заболеваемости КВИ вновь 0,7%. В Костанайской области за сутки заболели 58 человек
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40642
Темп прироста заболеваемости КВИ вновь 0,7%. В Костанайской области за сутки заболели 58 человек
Отправлено: 04.01.21 - 14:49
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55 пациентов обследованы по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 51 с симптомами заболевания, 7 бессимптомные.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9903
Re: Темп прироста заболеваемости КВИ вновь 0,7%. В Костанайской...
Отправлено: 04.01.21 - 14:49
#1
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Уже не актуальны ваши цифры. Можно смело умножать на 100 или 500.
Звонит друг вит че там какие лекарства принимал?. Я Во-первых Я не врач, звони 103. Он потом рассказывает: приехали, легкие послушали, , говорит хрип был в легких смысла нет брать у вас анализ и так понятно. . Ну если хотите то возьмем. Но че толку? Все равно протокол один на всех. Цефтриаксон и витамин с.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10316
Темп прироста заболеваемости КВИ вновь 0,7%. В Костанайской области за сутки заболели 58 человек
Отправлено: 04.01.21 - 15:02
#2
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Цитата:
Vit:


В аэропорту зитмак (азитромицин) таблетки антибиотик, гепасан уколы.
Против тромбов. В легких в том числе.
Плюс у кого какие болячки свои.
Протокол меняется, это ноябрьский.

[Исправлено: alex_60, 04.01.2021 - 15:10]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9903
Темп прироста заболеваемости КВИ вновь 0,7%. В Костанайской области за сутки заболели 58 человек
Отправлено: 04.01.21 - 15:13
#3
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Цитата:
alex_60:
Азитромицын и Левофлоксацин в РФ мне выписали а потом в кз цефтриоксон уже уколы. Я скорую вызвал они мне вот это. Причем не рецепт а на бумашке. Я потом пошел, вернее полз в аптеке продали.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9903
Темп прироста заболеваемости КВИ вновь 0,7%. В Костанайской области за сутки заболели 58 человек
Отправлено: 04.01.21 - 15:21
#4
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Цитата:
alex_60:
Незнаю почему но потом в больнице цеф 4 уже кололи. Я им а почему! А они ну тебе же не помогло цефтриаксон и таблетки азитромецин . Усливаем и смотрим на твое состояние.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9903
Темп прироста заболеваемости КВИ вновь 0,7%. В Костанайской области за сутки заболели 58 человек
Отправлено: 04.01.21 - 15:34
#5
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Цитата:
alex_60:
Мне врач. Как так. Ты уже месяц на антибиотиках сидишь. Я не знаю. Почему. Наверно жить хочу. Имунетет должен уже сдатся. А не фига силы были. Выжил. Они мне капельницы. Еще уколы в пузо для разжижания крови . Могу скинуть все лекарства что меня лечили. Получается неделю в РФ на таблетках сидел. Потом две недели дома на цефтриаксоне. Потом все таки меня положили в больницу. Там еще две недели. Потом после выписки дома приходил в себя, прогулки утром, и вечером. Вобщем жуть. Не хочу опять!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10316
Темп прироста заболеваемости КВИ вновь 0,7%. В Костанайской области за сутки заболели 58 человек
Отправлено: 04.01.21 - 15:51
#6
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Цитата:
Vit:
Вобщем жуть. Не хочу опять!


Поэтому я всех неверящих и отсылаю
На экскурсию в стационар и реанимацию.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9903
Темп прироста заболеваемости КВИ вновь 0,7%. В Костанайской области за сутки заболели 58 человек
Отправлено: 04.01.21 - 16:31
#7
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Цитата:
alex_60:
Иногда я даже и рад что болел. Увидел кто меня навещял в больнице . Друг оказывается у меня только один , он каждый день меня посещял, приезжал. Всякие вкусняшки привозил и не боялся что заразится! А еще понял как меня руководство уважает ,шеф звонил каждые день через день переживал, Виталик давай выздоравывай и выходи на работу . Вышел без проблем и сново в строю.

[Исправлено: Vit, 04.01.2021 - 15:32]
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