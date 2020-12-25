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Советы на каждый день
Советы на каждый день
Куратор темы: Козлов я
Советы на каждый день
Отправлено: 25.12.20 - 17:10
ПРИГОДИТСЯ ЗА ВЕРСТАКОМ
Все знают, как трудно просверлить поперечное отверстие в круглой трубке небольшого диаметра. Даже накернив его сверло все равно пробует соскользнуть. Поэтому возьмите деревянный брусок и просверлите в нем отверстие диаметром с вашу трубку. Вставьте туда трубку и, наметив сверху точно по середине, просверлите брусок вместе с трубкой.
Старые дрели иногда не могут зажать сверла диаметром менее 2 мм. Попробуйте на хвостовик такого сверла намотать несколько витков медной проволоки и затем зажать сверло дрелью. У вас все получится. Медь - мягкий металл и плотно обожмет сверло, не давая ему прокрутиться.
Иногда при ремонте домашней мебели приходится менять в ней шканты (это такие мебельные деревянные чопики). Но найти их не всегда получается, они редко бывают в продаже, а самому вырезать их ножом замучаешься. Поэтому предлагается сделать их следующим способом. Найдите плашку для нарезки внешней резьбы.
Закрепите ее в тисках. Вставьте в дрель четырехгранный деревянный брусочек типа штапика. Заточите его конец, чтобы он вошел в плашку. Затем, включив дрель, вводите брусок в плашку. Она обрежет все углы и у вас получится круглая палочка, которую потом нужно будет распилить на нужные вам шканты. Плашку подберите нужного вам диаметра.
Удачи!
Все знают, как трудно просверлить поперечное отверстие в круглой трубке небольшого диаметра. Даже накернив его сверло все равно пробует соскользнуть. Поэтому возьмите деревянный брусок и просверлите в нем отверстие диаметром с вашу трубку. Вставьте туда трубку и, наметив сверху точно по середине, просверлите брусок вместе с трубкой.
Старые дрели иногда не могут зажать сверла диаметром менее 2 мм. Попробуйте на хвостовик такого сверла намотать несколько витков медной проволоки и затем зажать сверло дрелью. У вас все получится. Медь - мягкий металл и плотно обожмет сверло, не давая ему прокрутиться.
Иногда при ремонте домашней мебели приходится менять в ней шканты (это такие мебельные деревянные чопики). Но найти их не всегда получается, они редко бывают в продаже, а самому вырезать их ножом замучаешься. Поэтому предлагается сделать их следующим способом. Найдите плашку для нарезки внешней резьбы.
Закрепите ее в тисках. Вставьте в дрель четырехгранный деревянный брусочек типа штапика. Заточите его конец, чтобы он вошел в плашку. Затем, включив дрель, вводите брусок в плашку. Она обрежет все углы и у вас получится круглая палочка, которую потом нужно будет распилить на нужные вам шканты. Плашку подберите нужного вам диаметра.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 26.12.20 - 11:47
ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА
Многие фирмы сейчас рекламируют защитные экраны для лица. Правда, цены на них кусаются. Хотя такой экран каждый может сделать для себя вполне бесплатно. Но пользоваться им можно будет, конечно, в крайнем случае, когда других способов защиты лица не будет. Для этого способа нужны лишь пластиковый файл и очки.
Продеваем дужки очков через отверстия файла.
И получаем маску- защиту для лица на короткое время.
Файл нужно брать не матовый, а прозрачный. А очки могут быть и солнечными, и защитными. Удачи!
Многие фирмы сейчас рекламируют защитные экраны для лица. Правда, цены на них кусаются. Хотя такой экран каждый может сделать для себя вполне бесплатно. Но пользоваться им можно будет, конечно, в крайнем случае, когда других способов защиты лица не будет. Для этого способа нужны лишь пластиковый файл и очки.
Продеваем дужки очков через отверстия файла.
И получаем маску- защиту для лица на короткое время.
Файл нужно брать не матовый, а прозрачный. А очки могут быть и солнечными, и защитными. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 29.12.20 - 12:43
РЕЖЕМ СТЕКЛО БЕЗ СТЕКЛОРЕЗА
Мы привыкли, что стекло всегда режется стеклорезом. Проводите им по стеклу линию и с использованием упора надламываете стекло. Линию желательно проводить один раз, если проведете несколько раз, то стекло может нечетко сломаться.
Но в крайних случаях можно обойтись и без стеклореза. Рассмотрим несколько таких способов. Потребуются простые инструменты. Перед работой попробуйте потренироваться на кусочках стекла, чтобы у вас все получилось.
1 способ. Стоит задача отрезать стекло до 4 мм. Закаленное стекло не берем. Сначала нужно заполнить водой глубокую емкость (таз или ванна). Вода препятствует растрескиванию стекла. Надеть перчатки и взять стекло. Опустить его в воду и начать откалывать ножницами кусочки. Можно вырезать от круга до более сложных форм.
2 способ. Можно отрезать с помощью напильника. Берем треугольный напильник и с усилием проводим углом прямую линию по стеклу. Царапина должна быть четкой, как у стеклореза. Затем подкладываем 2 спички под линию и надламываем стекло.
3 способ. Для резки нужна болгарка или дрель с алмазным диском (0,1 мм). Работать нужно осторожно, можно легко сколоть стекло. Положите стекло на устойчивую поверхность, чтобы не скользило, и проведите по нему линию с небольшим углублением. Линию среза лучше смочить водой. Царапина должна получиться как от стеклореза. И дальше надкалываете стекло.
4 способ. Не такой быстрый способ резки стекла паяльником. Он подходит как для резьбы по прямой, так и фигурной. Проводим напильником насечку от края стекла. Отступаем от царапины 2 мм на размеченной линии. Берем паяльник и нагреваем стекло. Образуется микротрещина. И повторяем дальше.
5 способ. Потребуется специальное победитовое сверло. Проводим сверлом глубокую царапину. Перед работой убедитесь, что сверло касается стекла острым углом. Потом надламываете.
Как видите, голь на выдумки хитра и из любой тупиковой ситуации можно найти красивый выход. Удачи!
Мы привыкли, что стекло всегда режется стеклорезом. Проводите им по стеклу линию и с использованием упора надламываете стекло. Линию желательно проводить один раз, если проведете несколько раз, то стекло может нечетко сломаться.
Но в крайних случаях можно обойтись и без стеклореза. Рассмотрим несколько таких способов. Потребуются простые инструменты. Перед работой попробуйте потренироваться на кусочках стекла, чтобы у вас все получилось.
1 способ. Стоит задача отрезать стекло до 4 мм. Закаленное стекло не берем. Сначала нужно заполнить водой глубокую емкость (таз или ванна). Вода препятствует растрескиванию стекла. Надеть перчатки и взять стекло. Опустить его в воду и начать откалывать ножницами кусочки. Можно вырезать от круга до более сложных форм.
2 способ. Можно отрезать с помощью напильника. Берем треугольный напильник и с усилием проводим углом прямую линию по стеклу. Царапина должна быть четкой, как у стеклореза. Затем подкладываем 2 спички под линию и надламываем стекло.
3 способ. Для резки нужна болгарка или дрель с алмазным диском (0,1 мм). Работать нужно осторожно, можно легко сколоть стекло. Положите стекло на устойчивую поверхность, чтобы не скользило, и проведите по нему линию с небольшим углублением. Линию среза лучше смочить водой. Царапина должна получиться как от стеклореза. И дальше надкалываете стекло.
4 способ. Не такой быстрый способ резки стекла паяльником. Он подходит как для резьбы по прямой, так и фигурной. Проводим напильником насечку от края стекла. Отступаем от царапины 2 мм на размеченной линии. Берем паяльник и нагреваем стекло. Образуется микротрещина. И повторяем дальше.
5 способ. Потребуется специальное победитовое сверло. Проводим сверлом глубокую царапину. Перед работой убедитесь, что сверло касается стекла острым углом. Потом надламываете.
Как видите, голь на выдумки хитра и из любой тупиковой ситуации можно найти красивый выход. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 30.12.20 - 14:06
БЕРЕЖЕМ ЩЕНКА ОТ МОРОЗА
Пока мы все бегаем по супермаркетам в предновогоднее время, братья наши меньшие тоскуют по нам. Чтобы им не было скучно, возьмите их с собой. А чтобы не замерзли, оденьте толстовку задом на перед и посадите щенка в удобный гамак. И ему тепло и вам его видно.
Удачи!
Пока мы все бегаем по супермаркетам в предновогоднее время, братья наши меньшие тоскуют по нам. Чтобы им не было скучно, возьмите их с собой. А чтобы не замерзли, оденьте толстовку задом на перед и посадите щенка в удобный гамак. И ему тепло и вам его видно.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 02.01.21 - 14:32
ОБХОДИМСЯ БЕЗ СВАРКИ С ПРОФТРУБАМИ
Иногда возникают моменты, что необходимо сделать какую-нибудь конструкцию из профтруб, но сварки у вас нет. Не стоит по этому поводу сильно беспокоиться, можно обойтись и без нее.
Чтобы соединить профтрубы, нужно в их концы забить по прямоугольному деревянному бруску.
Затем просверлить в профтрубе 2 отверстия, наложить уголок и через него вкрутить саморезы по дереву.
У нас получилась нужная нам конструкция без всякой сварки. А когда у вас появится сварка, то соедините ей. Удачи!
Иногда возникают моменты, что необходимо сделать какую-нибудь конструкцию из профтруб, но сварки у вас нет. Не стоит по этому поводу сильно беспокоиться, можно обойтись и без нее.
Чтобы соединить профтрубы, нужно в их концы забить по прямоугольному деревянному бруску.
Затем просверлить в профтрубе 2 отверстия, наложить уголок и через него вкрутить саморезы по дереву.
У нас получилась нужная нам конструкция без всякой сварки. А когда у вас появится сварка, то соедините ей. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 04.01.21 - 16:25
ПРАВИЛЬНО РАЗВОДИМ СПИРТ ВОДОЙ
Практически каждый человек хотя бы один раз разводил спирт водой. Но обычно это делается всегда "на глазок". А как же сделать правильно, чтобы не отравиться и сделать домашнюю водку? Чтобы продукт получился вкусным и качественным нужно учитывать несколько нюансов.
Какими бывают спирты. Это жидкость с содержанием алкоголя не менее 96 градусов. Они делятся на сорта.
Альфа- лучший в своей группе. Изготавливается исключительно из злаковых культур. Крепость - 96,3 гр.
Люкс. Кроме злаковых в сусло разрешено добавлять до 35% картофеля. Те же 96,3 гр.
Экстра. Картофеля разрешено добавлять до 60%. Крепость 96,3 гр.
Базис. Картофеля может быть также до 60%. Крепость 96 гр.
Высшей очистки. При производстве используется растительное сырье в произвольной пропорции. Крепость 96,2.
1 сорт. Также из растительного сырья, но крепость 96 гр.
Спирты высшей очистки и 1 сорта для промышленного производства водки вообще не используются. У продукта высшей очистки абсолютное несоответствие названию. Этот сорт используется только для дезинфекции и обработки ран. 1 сорт используется каплями (а не стаканами!) при изготовлении настоек. У этих двух сортов, если будете из них делать домашнюю водку, чувствуется сильная жесткость и запах спирта.
Выбор воды.
От нее зависит органолептика будущей водки, ее запах и вкус. Не каждый сможет использовать воду из настоящих ледников, но применить очищенную, а лучше-дистиллированную, могут все. Худший вариант - из-под крана. Также хуже - просто отстоянная вода.
СМЕШИВАНИЕ.
В зависимости от требуемой крепости водки требуется и разное количество воды. Важно, что нужно всегда лить спирт в воду, а не наоборот!
От этого зависит качество водки, ее прозрачность и жесткость. Вода должна быть охлажденной, тогда все реакции пройдут правильно.
Соотношение жидкостей. Этот способ не совсем правильный, т.к. соединяя по 100 мл спирта и воды, вы не получите ровно 200 мл жидкости. Поэтому приходится лить воду в спирт, что неправильно. Для того, чтобы получить сорокаградусный алкоголь по этому способу, необходимо в 1 л 96 градусного спирта добавлять воду до тех пор, пока общий объем не достигнет 2,4 л.
Формула. Согласно формуле, соотношение воды можно вычислить так: 100 умножить на крепость спирта, на коэффициент (количество спирта разделить на 100), разделить на требуемую крепость и вычесть 1000.
Объясняю на примере: У меня есть 1 л 96-градусного спирта. Мне нужен 50-градусный раствор. 100Х96Х10:50-1000=920. То есть к нужно взять 920 мл воды и добавить 1 л спирта.
Очистка и смягчение
При создании домашней водки учитывайте ее вкус, мягкость и чистоту. После смешивания нужно бросить в раствор пару таблеток активированного угля на 1 литр водки и оставить на 2-8 часов, после процедить.
Для улучшения вкуса также важны пропорции. Ведь положив излишек меда, вы добьетесь не смягчения, а неприятно-сладкого вкуса. Это же касается и кислот. Так что и сколько можно добавлять?
Мед- традиционно смягчающий продукт. Но его должно быть не более, чем 1 часть на 10 частей водки.
Сахар- достаточно одной столовой ложки на трехлитровую банку.
Глюкоза- 10-15 мл на литр уже готового продукта.
Лимонный сок- до 1 ст. ложки на литр.
Апельсиновый сок- как и лимонный.
Уксус- 1 ч.ложка на литр.
ОТСТАИВАНИЕ
После разведения и добавки ингредиентов, водка должна отстояться. Более-менее пригодной к питью она становится через пару дней, но для того, чтобы правильно прошли все реакции, ее нужно поставить в прохладное место на неделю. Температура в помещении должна быть более 4 градусов.
Всем удачи!
Практически каждый человек хотя бы один раз разводил спирт водой. Но обычно это делается всегда "на глазок". А как же сделать правильно, чтобы не отравиться и сделать домашнюю водку? Чтобы продукт получился вкусным и качественным нужно учитывать несколько нюансов.
Какими бывают спирты. Это жидкость с содержанием алкоголя не менее 96 градусов. Они делятся на сорта.
Альфа- лучший в своей группе. Изготавливается исключительно из злаковых культур. Крепость - 96,3 гр.
Люкс. Кроме злаковых в сусло разрешено добавлять до 35% картофеля. Те же 96,3 гр.
Экстра. Картофеля разрешено добавлять до 60%. Крепость 96,3 гр.
Базис. Картофеля может быть также до 60%. Крепость 96 гр.
Высшей очистки. При производстве используется растительное сырье в произвольной пропорции. Крепость 96,2.
1 сорт. Также из растительного сырья, но крепость 96 гр.
Спирты высшей очистки и 1 сорта для промышленного производства водки вообще не используются. У продукта высшей очистки абсолютное несоответствие названию. Этот сорт используется только для дезинфекции и обработки ран. 1 сорт используется каплями (а не стаканами!) при изготовлении настоек. У этих двух сортов, если будете из них делать домашнюю водку, чувствуется сильная жесткость и запах спирта.
Выбор воды.
От нее зависит органолептика будущей водки, ее запах и вкус. Не каждый сможет использовать воду из настоящих ледников, но применить очищенную, а лучше-дистиллированную, могут все. Худший вариант - из-под крана. Также хуже - просто отстоянная вода.
СМЕШИВАНИЕ.
В зависимости от требуемой крепости водки требуется и разное количество воды. Важно, что нужно всегда лить спирт в воду, а не наоборот!
От этого зависит качество водки, ее прозрачность и жесткость. Вода должна быть охлажденной, тогда все реакции пройдут правильно.
Соотношение жидкостей. Этот способ не совсем правильный, т.к. соединяя по 100 мл спирта и воды, вы не получите ровно 200 мл жидкости. Поэтому приходится лить воду в спирт, что неправильно. Для того, чтобы получить сорокаградусный алкоголь по этому способу, необходимо в 1 л 96 градусного спирта добавлять воду до тех пор, пока общий объем не достигнет 2,4 л.
Формула. Согласно формуле, соотношение воды можно вычислить так: 100 умножить на крепость спирта, на коэффициент (количество спирта разделить на 100), разделить на требуемую крепость и вычесть 1000.
Объясняю на примере: У меня есть 1 л 96-градусного спирта. Мне нужен 50-градусный раствор. 100Х96Х10:50-1000=920. То есть к нужно взять 920 мл воды и добавить 1 л спирта.
Очистка и смягчение
При создании домашней водки учитывайте ее вкус, мягкость и чистоту. После смешивания нужно бросить в раствор пару таблеток активированного угля на 1 литр водки и оставить на 2-8 часов, после процедить.
Для улучшения вкуса также важны пропорции. Ведь положив излишек меда, вы добьетесь не смягчения, а неприятно-сладкого вкуса. Это же касается и кислот. Так что и сколько можно добавлять?
Мед- традиционно смягчающий продукт. Но его должно быть не более, чем 1 часть на 10 частей водки.
Сахар- достаточно одной столовой ложки на трехлитровую банку.
Глюкоза- 10-15 мл на литр уже готового продукта.
Лимонный сок- до 1 ст. ложки на литр.
Апельсиновый сок- как и лимонный.
Уксус- 1 ч.ложка на литр.
ОТСТАИВАНИЕ
После разведения и добавки ингредиентов, водка должна отстояться. Более-менее пригодной к питью она становится через пару дней, но для того, чтобы правильно прошли все реакции, ее нужно поставить в прохладное место на неделю. Температура в помещении должна быть более 4 градусов.
Всем удачи!
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