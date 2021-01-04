Отправлено: - 15:34

alex_60:

Цитата:Мне врач. Как так. Ты уже месяц на антибиотиках сидишь. Я не знаю. Почему. Наверно жить хочу. Имунетет должен уже сдатся. А не фига силы были. Выжил. Они мне капельницы. Еще уколы в пузо для разжижания крови . Могу скинуть все лекарства что меня лечили. Получается неделю в РФ на таблетках сидел. Потом две недели дома на цефтриаксоне. Потом все таки меня положили в больницу. Там еще две недели. Потом после выписки дома приходил в себя, прогулки утром, и вечером. Вобщем жуть. Не хочу опять!