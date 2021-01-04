Re: Будут узнавать по облепихе - Сад Владимира Задонского...

Отправлено: - 11:31

Рецепт от Виталика. Берете два яблока один зеленый, один красный и горсть облепихи. Кидаем в соковыжималку, оболденый сок получается. Я не выращиваю облепиху, летом купил на базаре у одной красивой молодой девушки . Смотрю скучает торгуя. Я всю облепиху купил там всего три банки было . Заморозил, теперь добавляю в сок. Рекомендую . Лучше чем всякие таблетки . Реальный витамин.