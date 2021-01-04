Re: Когда на экраны выйдет «Надежда»...

Отправлено: - 14:29

Вы в городе не найдете меценатов. И откуда им тут взятся! Магазины, базары, парихмахерские. Они сами по десять лет копять на корейские новые машины и у многих еще в кредитах. Обратитесь к актросу! Если он сам не сможет то подскажет нужные кх . Там лямы, не теньге а баксы, .