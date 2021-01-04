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≡ Когда на экраны выйдет «Надежда»...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40641
Когда на экраны выйдет «Надежда»...
Отправлено: 04.01.21 - 14:29
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Жительница Костаная Нана (Надежда) СЕЛУНСКАЯ стала первой актрисой с диагнозом «ДЦП» в Казахстане. Фильм с ее участием, основанный на истории ее жизни, должен выйти на телеканале «Хабар» в феврале 2021 года. С его помощью Нана надеется привлечь внимание к проблемам больных детей и добиться создания в нашей стране собственного реабилитационного центра. Обо всем этом она рассказала в интервью «НГ».
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9902
Re: Когда на экраны выйдет «Надежда»...
Отправлено: 04.01.21 - 14:29
#1
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Вы в городе не найдете меценатов. И откуда им тут взятся! Магазины, базары, парихмахерские. Они сами по десять лет копять на корейские новые машины и у многих еще в кредитах. Обратитесь к актросу! Если он сам не сможет то подскажет нужные кх . Там лямы, не теньге а баксы, .
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