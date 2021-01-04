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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40641
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 10:18
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Я не закрываю глаза на проблемы в обществе, социальные и политические. Казахстанцы могут жить значительно богаче, если пресечь воровство казны чиновниками. И делать это надо незамедлительно, иначе миграционные процессы не остановить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9902
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 13:43
#15
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Цитата:
maxsaf:
Есть такое мол казахи выдавливают русских из своих мест. Клянусь есть история из моей семьи. Отец всю жизнь работал в одной организации при СССР потом она рухнула! Он очень переживал. Кому мол теперь я нужен. Устроился в одну организацию. Ген директор казах. . Отработал 10 лет до пенсии! Не уволили держали старого человека! Более того ген директор позвонил отцу и пригласил домой когда на пенсию мой ушел. Он бати деньги крупную сумму дал сказал спасибо за хорошую работу. Более того, в шоке все оказались когда он позвонил и поздравил с днем рождения батю. Я это видел когда сидел за столом. При мне все происходило. Вот так то макс. Надо всегда быть на голову выше других и тогда тебя не тронут и будут уважать! Ты тут в кустанае уверен что не меньше зарабатывал бы чем в Канаде. Если действительно профи.
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