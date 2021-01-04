Отправлено: - 13:43

maxsaf:

Цитата:Есть такое мол казахи выдавливают русских из своих мест. Клянусь есть история из моей семьи. Отец всю жизнь работал в одной организации при СССР потом она рухнула! Он очень переживал. Кому мол теперь я нужен. Устроился в одну организацию. Ген директор казах. . Отработал 10 лет до пенсии! Не уволили держали старого человека! Более того ген директор позвонил отцу и пригласил домой когда на пенсию мой ушел. Он бати деньги крупную сумму дал сказал спасибо за хорошую работу. Более того, в шоке все оказались когда он позвонил и поздравил с днем рождения батю. Я это видел когда сидел за столом. При мне все происходило. Вот так то макс. Надо всегда быть на голову выше других и тогда тебя не тронут и будут уважать! Ты тут в кустанае уверен что не меньше зарабатывал бы чем в Канаде. Если действительно профи.