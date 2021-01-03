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Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования 10 января?
Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования 10 января?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40639
Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования 10 января?
Отправлено: 03.01.21 - 14:50
Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой. По словам главы профильного ведомства, постановлением предусмотрен ряд требований в рамках обеспечения эпидемиологической безопасности выборного процесса.
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О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 94
Re: Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования...
Отправлено: 03.01.21 - 14:50
Выборы показуха и пустая трата денег,сам не пойду и другим не советую
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7092
Re: Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования...
Отправлено: 03.01.21 - 15:04
Впервые за много лет всей семьёй проигнорируем данное мероприятие. Если в прошлые годы можно было голосовать за тех же коммунистов, то нынче, сменив, название, совершенно растворились в аморфной партийной массе.
Да и за кого там голос -то отдавать...не за смышляеву же на самом деле?
Кто-нибудь знает вообще какие партии участвуют и кто в итоге сядет изображать "заботу" о народе?
Да и за кого там голос -то отдавать...не за смышляеву же на самом деле?
Кто-нибудь знает вообще какие партии участвуют и кто в итоге сядет изображать "заботу" о народе?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13592
Re: Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования...
Отправлено: 03.01.21 - 15:28
А что насчёт граждан находящихся за границей? Я б отдал кому-нибудь свой голос в последний раз...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20771
Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования 10 января?
Отправлено: 03.01.21 - 15:31
Цитата:
Товарищи! Все - на выборы...
Victor Yang:
Я б отдал кому-нибудь свой голос в последний раз...
Я б отдал кому-нибудь свой голос в последний раз...
Товарищи! Все - на выборы...
Re: Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования...
Отправлено: 03.01.21 - 16:59
Что то про ручки одноразовые каждому пришедшему
Не пишут, которых миллион или сколько
Там закупили.
Не пишут, которых миллион или сколько
Там закупили.
Re: Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования...
Отправлено: 03.01.21 - 17:03
Цитата:
Да, от каждого председателя избирательной комиссии зависит
Будущий состав мажилисов и маслихатов.
drakon:
Товарищи! Все - на выборы.
Товарищи! Все - на выборы.
Да, от каждого председателя избирательной комиссии зависит
Будущий состав мажилисов и маслихатов.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2103
Re: Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования...
Отправлено: 03.01.21 - 17:16
Цитата:
Хорошо, не пойдете вы голосовать. А вы уверены, что ваши голоса в конце дня не вбросят за нужную партию члены избиркома? Я лично им не доверяю, пусть они хоть трижды заслуженные. Слишком велик прожитый опыт... Им тоже жить хочется.
yudjin:
Впервые за много лет всей семьёй проигнорируем данное мероприятие.
Впервые за много лет всей семьёй проигнорируем данное мероприятие.
Хорошо, не пойдете вы голосовать. А вы уверены, что ваши голоса в конце дня не вбросят за нужную партию члены избиркома? Я лично им не доверяю, пусть они хоть трижды заслуженные. Слишком велик прожитый опыт... Им тоже жить хочется.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4368
Re: Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования...
Отправлено: 03.01.21 - 17:41
Я предлагаю фоткать свой бюлетень и скидывать на определенный сайт, в итоге сравним с официальными показателями. Сегодня подскажу банкиру пусть создаст такой сайт
Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования 10 января?
Отправлено: 03.01.21 - 18:20
Цитата:
И чё толку - ну скинут 10% проголосовавших фотку на ваш сайт. Ну отнимут эти 10% у Нуротана. 90% то все равно останется им
сайлау курманов:
Сегодня подскажу банкиру пусть создаст такой сайт
Сегодня подскажу банкиру пусть создаст такой сайт
И чё толку - ну скинут 10% проголосовавших фотку на ваш сайт. Ну отнимут эти 10% у Нуротана. 90% то все равно останется им
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 530
Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования 10 января?
Отправлено: 03.01.21 - 18:41
Цитата:
Начинать же когда-нибудь надо...
maxsaf:
И чё толку
И чё толку
Начинать же когда-нибудь надо...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6094
Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования 10 января?
Отправлено: 03.01.21 - 19:39
Цитата:
Где Кайрат, на страже границ?
Поуехавшие хотят влиять на политическое состояние страны, немедленно консулат подключать нужно.
[Исправлено: elektron, 03.01.2021 - 14:41]
Victor Yang:
Я б отдал кому-нибудь свой голос в последний раз...
Я б отдал кому-нибудь свой голос в последний раз...
Где Кайрат, на страже границ?
Поуехавшие хотят влиять на политическое состояние страны, немедленно консулат подключать нужно.
[Исправлено: elektron, 03.01.2021 - 14:41]
Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования 10 января?
Отправлено: 03.01.21 - 19:53
Цитата:
Ну ты то идешь?
Казахский паспорт у тебя есть.
Консульство в Гамбурге есть.
У Макса тоже есть казахский паспорт.
Тоже должен идти голосовать.
[Исправлено: alex_60, 03.01.2021 - 20:10]
drakon:
Товарищи! Все - на выборы.
Товарищи! Все - на выборы.
Ну ты то идешь?
Казахский паспорт у тебя есть.
Консульство в Гамбурге есть.
У Макса тоже есть казахский паспорт.
Тоже должен идти голосовать.
[Исправлено: alex_60, 03.01.2021 - 20:10]
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2159
Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования 10 января?
Отправлено: 04.01.21 - 11:59
Цитата:
Я тут, всё спокойно на северных рубежах. Недавно ездил и поработал на месторождении Варваринское, расположенное недалеко от государственной границы.
Цитата:
В последнее время к поуехавщим отношусь более благожелательно, с уважением и добром чем ранее.
Одному грамотею о вышеуказанном ещё в июне 2018 года разъяснял, правда этот грамотей того, пропал опять, надеюсь он в добром здравии, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: Как и любой нормальный гражданин нашей страны, отношусь ко всем странам и их жителям, с уважением и добром, до той поры пока они не вмешиваются в наши внутренние дела и дают советы как нам следует жить, в целом Казахстан ведёт многовекторную политику и ко всем странам относимся дружелюбно, не важно кто они европейцы, американцы, россияне, японцы, мексиканцы, украинцы и.т.д.
Подробнее здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 04.01.2021 - 12:00]
elektron:
Где Кайрат, на страже границ?
Где Кайрат, на страже границ?
Я тут, всё спокойно на северных рубежах. Недавно ездил и поработал на месторождении Варваринское, расположенное недалеко от государственной границы.
Цитата:
elektron:
Поуехавшие хотят влиять на политическое состояние страны, немедленно консулат подключать нужно.
Поуехавшие хотят влиять на политическое состояние страны, немедленно консулат подключать нужно.
В последнее время к поуехавщим отношусь более благожелательно, с уважением и добром чем ранее.
Одному грамотею о вышеуказанном ещё в июне 2018 года разъяснял, правда этот грамотей того, пропал опять, надеюсь он в добром здравии, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: Как и любой нормальный гражданин нашей страны, отношусь ко всем странам и их жителям, с уважением и добром, до той поры пока они не вмешиваются в наши внутренние дела и дают советы как нам следует жить, в целом Казахстан ведёт многовекторную политику и ко всем странам относимся дружелюбно, не важно кто они европейцы, американцы, россияне, японцы, мексиканцы, украинцы и.т.д.
Подробнее здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 04.01.2021 - 12:00]
Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования 10 января?
Отправлено: 04.01.21 - 12:15
Цитата:
При всем уважении, мне кажется ваш оптимизм разделяют далеко не все, особенно по отношению к россиянам.
Kairat stayer:
россияне, японцы, мексиканцы,
россияне, японцы, мексиканцы,
При всем уважении, мне кажется ваш оптимизм разделяют далеко не все, особенно по отношению к россиянам.
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