Отправлено: - 11:59

elektron:

Где Кайрат, на страже границ?

elektron:

Поуехавшие хотят влиять на политическое состояние страны, немедленно консулат подключать нужно.

[Исправлено: Kairat stayer, 04.01.2021 - 12:00]

Цитата:Я тут, всё спокойно на северных рубежах. Недавно ездил и поработал на месторождении Варваринское, расположенное недалеко от государственной границы.Цитата:В последнее время к поуехавщим отношусь более благожелательно, с уважением и добром чем ранее.Одному грамотею о вышеуказанном ещё в июне 2018 года разъяснял, правда этот грамотей того, пропал опять, надеюсь он в добром здравии, цитирую отрывок:Кайрат стайер: Как и любой нормальный гражданин нашей страны, отношусь ко всем странам и их жителям, с уважением и добром, до той поры пока они не вмешиваются в наши внутренние дела и дают советы как нам следует жить, в целом Казахстан ведёт многовекторную политику и ко всем странам относимся дружелюбно, не важно кто они европейцы, американцы, россияне, японцы, мексиканцы, украинцы и.т.д.Подробнее здесь: