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≡ Будут узнавать по облепихе - Сад Владимира Задонского признан достоянием района, области, страны
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40639
Будут узнавать по облепихе - Сад Владимира Задонского признан достоянием района, области, страны
Отправлено: 04.01.21 - 11:31
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Яркое фото облепихи украшает обложку журнала, а внутри - материал «Капли солнца», в котором журналист Елена Бояринова пишет, что поначалу приглашение ехать за тридевять земель собирать облепиху их команду обескуражило. Но когда все-таки прибыли к Задонскому, поняли, что дело того стоило.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9897
Re: Будут узнавать по облепихе - Сад Владимира Задонского...
Отправлено: 04.01.21 - 11:31
#1
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Рецепт от Виталика. Берете два яблока один зеленый, один красный и горсть облепихи. Кидаем в соковыжималку, оболденый сок получается. Я не выращиваю облепиху, летом купил на базаре у одной красивой молодой девушки . Смотрю скучает торгуя. Я всю облепиху купил там всего три банки было . Заморозил, теперь добавляю в сок. Рекомендую . Лучше чем всякие таблетки . Реальный витамин.
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