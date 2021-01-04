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Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40637
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 10:18
Я не закрываю глаза на проблемы в обществе, социальные и политические. Казахстанцы могут жить значительно богаче, если пресечь воровство казны чиновниками. И делать это надо незамедлительно, иначе миграционные процессы не остановить.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1308
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 10:18
Цитата://У русских, живущих в Казахстане, никогда не было проблемы северных территорий - это абсолютно надуманная, фальшивая проблема.//
А, выступления в Интернете, супружеской пары из Лисаковска по поводу этих самых земель: - что у трезвого в голове, у пьяного на языке.
А, выступления в Интернете, супружеской пары из Лисаковска по поводу этих самых земель: - что у трезвого в голове, у пьяного на языке.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 10:34
Цитата:
Я в Актау жил с полгода. Не почувствовал что Я чужой . Более того познакомился с полковником милиции, он тоже был командировочным с Атырау приехал. Мы с дружились. Я простой русский парень с казахом полковником . Вместе ходили ужинать в гостинице. Я ему понравился он мне тоже.
Или вот Я недавно лежал в больнице ковид пневмония все в курсе. В палате лежало два казаха и два русских вместе со мной. Мы со всеми сдружились. Звоним друг другу. Недавно звонит мой сосед по палате . Виталя я тут на рыбалку с друзьями гонял , рыбы много , давай завезу тебе . Так что дружба между нациями реальная. Я всегда говорю у на в Казахстане комфортно жить.
У русских, живущих в Казахстане, никогда не было проблемы северных территорий - это абсолютно надуманная, фальшивая проблема.
Я в Актау жил с полгода. Не почувствовал что Я чужой . Более того познакомился с полковником милиции, он тоже был командировочным с Атырау приехал. Мы с дружились. Я простой русский парень с казахом полковником . Вместе ходили ужинать в гостинице. Я ему понравился он мне тоже.
Или вот Я недавно лежал в больнице ковид пневмония все в курсе. В палате лежало два казаха и два русских вместе со мной. Мы со всеми сдружились. Звоним друг другу. Недавно звонит мой сосед по палате . Виталя я тут на рыбалку с друзьями гонял , рыбы много , давай завезу тебе . Так что дружба между нациями реальная. Я всегда говорю у на в Казахстане комфортно жить.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.04.20
- Сообщений:
- 21
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 10:38
Хороший интересный текст, без реверансов и крайностей.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2103
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 10:51
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 10:55
Цитата:
Если бы провокатор предложил им вариант поинтереснее - финансовую и другую помощь при переезде - эти бедняги
чухнули бы в РФ без единой горсти земли в кармане. Им земля ваша нафик не нужна - им свалить хочется, а денег даже на элементарное оформление бумаг нету.
ACROS:
А, выступления в Интернете, супружеской пары из Лисаковска по поводу этих самых земель: - что у трезвого в голове, у пьяного на языке.
А, выступления в Интернете, супружеской пары из Лисаковска по поводу этих самых земель: - что у трезвого в голове, у пьяного на языке.
Если бы провокатор предложил им вариант поинтереснее - финансовую и другую помощь при переезде - эти бедняги
чухнули бы в РФ без единой горсти земли в кармане. Им земля ваша нафик не нужна - им свалить хочется, а денег даже на элементарное оформление бумаг нету.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 10:58
Японцы сто пудов угорают с этих глупых земляных разборок между РФ с ее площадью #1 в мире и КЗ с плотностью населения даже меньше чем в раше
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4368
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 10:58
Считают, что в конце 86 года казахи первыми заявили о национальной проблеме, хотя честно сказать большинству населения назначение колбина было событием рядовым, каждый был занят на работе-учебе, но кто-то же разжёг этот костер. Со временем становится ясным, кому это понадобится. Следом солженицын в своих писульках брякнул о территориях северных, там появился жирик и понеслось. Нынче эта козырная карта у русских шовинистов против казахских националистов, но проблема двоякая, или бывшая империя или суверенный осколок. Тут сразу и не объяснишь, где хрен, а где редька
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 11:00
Цитата:
Щас этот незнакомый пожилой мужчина думает: "Нафиг я Денисова попросил статью написать"
Начало статьи - просто песня, а под конец - волшебный пендель для ускорения наездов
[Исправлено: maxsaf, 04.01.2021 - 11:04]
Надо жестко пресекать попытки наездов на статус русского языка
Щас этот незнакомый пожилой мужчина думает: "Нафиг я Денисова попросил статью написать"
Начало статьи - просто песня, а под конец - волшебный пендель для ускорения наездов
[Исправлено: maxsaf, 04.01.2021 - 11:04]
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 11:01
Более того все мои лечащие врачи по ковиду были казахской национальности, все русские сбежали в челябинск, Канаду,германию тут не одного не осталось. В палате они не видели разницы между Виталиком и Ермеком. Одинаково общались и переживали за нас. Печально что моих лечащих врачей грубо редакция обломала с премией. Типа нужно было письмо написать , а вы не такой неправильный какой то. Хотя Я фамилию открыто своих врачей написал на форуме. Ну бог им судья.
[Исправлено: Vit, 04.01.2021 - 10:14]
[Исправлено: Vit, 04.01.2021 - 10:14]
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