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У русских, живущих в Казахстане, никогда не было проблемы северных территорий - это абсолютно надуманная, фальшивая проблема.

Цитата:Я в Актау жил с полгода. Не почувствовал что Я чужой . Более того познакомился с полковником милиции, он тоже был командировочным с Атырау приехал. Мы с дружились. Я простой русский парень с казахом полковником . Вместе ходили ужинать в гостинице. Я ему понравился он мне тоже.Или вот Я недавно лежал в больнице ковид пневмония все в курсе. В палате лежало два казаха и два русских вместе со мной. Мы со всеми сдружились. Звоним друг другу. Недавно звонит мой сосед по палате . Виталя я тут на рыбалку с друзьями гонял , рыбы много , давай завезу тебе . Так что дружба между нациями реальная. Я всегда говорю у на в Казахстане комфортно жить.