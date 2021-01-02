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≡ Казахстан официально отказался от смертной казни
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40636
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 20:07
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С 2003 года в Казахстане был введен мораторий на смертную казнь, с тех пор в стране не зафиксирована ни одна из них. Согласно международному протоколу у Казахстана после отмены смертной казни останется право применять ее в военное время.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
405
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 07:43
#15
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Цитата:
рихард:
мне как и другим все равно

Это пока вы в подвале не побывали. После него ваше мнение кардинально изменится
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9558
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 07:56
#16
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Цитата:
Я:
Загружая работой на рудниках и в шахтах

Вообще отличный вариант
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9888
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 08:22
#17
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Цитата:
Я:
На рудниках работают нормальные люди, трудяги которые кормят семьи, жен, детей. А шахт у нас уже нету. В караганде из 25 шахт осталось 3 живых остальные утоплены уже. А на тех 3 работают тоже трудяги . Так что это слишком большая честь всяким убийцам давать работу. К стене и пулю в лоб. Старикана который утопил ребенка, лично если бы позволили власти, сам бы утопил. А тех двух в центре города вздернул что б другим извращенцам был урок

[Исправлено: Vit, 04.01.2021 - 07:23]
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