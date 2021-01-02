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Казахстан официально отказался от смертной казни
Казахстан официально отказался от смертной казни
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40636
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 20:07
С 2003 года в Казахстане был введен мораторий на смертную казнь, с тех пор в стране не зафиксирована ни одна из них. Согласно международному протоколу у Казахстана после отмены смертной казни останется право применять ее в военное время.
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Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 20:07
не будет у нас правового общества без этой меры. Мрази обнаглеют и будут убивать людей или совершать особо тяжкие преступления против личности или общества, зная о том, что не лишатся жизни. Живой пример под боком в Ките намного порядка больше чем у нас и в РФ, потому что чувство безнаказанности порождает беспредельные желания творить зло.
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 20:08
извиняюсь в Китае
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 530
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 20:17
рихард, а теперь подумайте, почему отказались? И кто принимает эти решения?
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 17
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 21:03
Ведь бывают и ошибки правосудия! Можно вспомнить дело советского маньяка Андрея Чикатило. Пытаясь поймать Чикатило, советские милиционеры допустили массу ошибок, отправляя невиновных людей за решетку и даже на смерть.
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 21:14
Цитата:
Глупости. Провести всю жизнь в камере - тоже не сахар. А если бы все убийцы боялись наказания - никто бы не убивал.
[Исправлено: Victor Yang, 02.01.2021 - 21:22]
рихард:
Мрази обнаглеют и будут убивать людей или совершать особо тяжкие преступления против личности или общества, зная о том, что не лишатся жизни.
Мрази обнаглеют и будут убивать людей или совершать особо тяжкие преступления против личности или общества, зная о том, что не лишатся жизни.
Глупости. Провести всю жизнь в камере - тоже не сахар. А если бы все убийцы боялись наказания - никто бы не убивал.
[Исправлено: Victor Yang, 02.01.2021 - 21:22]
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6462
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 22:11
Цитата:
Порядка в каком плане? Убийств меньше? Нет их больше так как узаконена смертная казнь)коррупции меньше? Нет не меньше иначе бы никого не убивали каждый год за воровство
А порядок понятие относительное
Там так-то концлагеря до сих пор и сесть туда можно за всякое,к примеру обругать власть и партию) а если вы ещё немного не этнический китаец то отношение к вам будет ещё строже (уйгуры, тибетцы,казахи,монголы из внутренней Монголии яркий пример )
рихард:
Живой пример под боком в Ките намного порядка больше чем у нас и в РФ, потому что чувство безнаказанности порождает беспредельные желания творить зло.
Живой пример под боком в Ките намного порядка больше чем у нас и в РФ, потому что чувство безнаказанности порождает беспредельные желания творить зло.
Порядка в каком плане? Убийств меньше? Нет их больше так как узаконена смертная казнь)коррупции меньше? Нет не меньше иначе бы никого не убивали каждый год за воровство
А порядок понятие относительное
Там так-то концлагеря до сих пор и сесть туда можно за всякое,к примеру обругать власть и партию) а если вы ещё немного не этнический китаец то отношение к вам будет ещё строже (уйгуры, тибетцы,казахи,монголы из внутренней Монголии яркий пример )
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1305
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 23:46
Надо разрешить применять населению огнестрельное оружия для защиты - частной собственности и жизни. И отменить мораторий на смертную казнь.
Тогда порядка будет больше.
Тогда порядка будет больше.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9888
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 03.01.21 - 07:55
А зря. Некоторых нужно лишить жизни . Например старикана с октяборьского который 5летнего ребенка утопил. Или тех двух что девченку убили между затобольском и костанаем. Почему эти шакалы живут, кашу халявную кушают.
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 03.01.21 - 09:17
Виктор Янг, мне как и другим все равно как он чувствует себя в камере, сладко ему там или нет. Он преступник, он уже совершил против меня или общества злодеяние и однажды уже мы от него пострадали. Теперь мы же должны его ( по гуманному суду) долгие годы как члена семьи содержать в тепле, кормить, обувать и одевать. Это справедливо? Он тут уже вторично нам приносит зло. Если бы был страх у людей перед правосудием и неизбежности справедливого наказания, то порядка было бы значительно больше. Это аксиома. Если госслужащий наносит определенный вред государству, и тем самым уничтожаем само это государство, то он должен нести это заслуженное наказание. А у нас дают пятнашку, отсидит три года и на свободу по УДО. Это что тоже справедливый суд? Вот и будет этот процесс беконечным, а алчность человеческая гуманными мерами не ликвидируется. И не зачем равняться на европейский метод, с их толерантностью, лбгтешниками нам не по пути. Не спорю в Европе много чего хорошего в плане архитектуры, может и в социалке что то есть, но в политической линии скажу, что это не наше. У нас тут свое менталитет. Можете оспаривать, допускаю, что где то могу и ошибиться, но это мое мнение и его я не поменяю.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 03.01.2021 - 14:03]
[Исправлено: Тимур Гафуров, 03.01.2021 - 14:03]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2161
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 03.01.21 - 23:27
Цитата:
Да, угрозой смертной казнью нельзя искоренить преступность, но значительно уменьшить можно. Особенно воровство бюджетных (т.е.народных) средств и коррупцию
Вот убийства в большинстве случаев совершаются спонтанно (особенно бытовые или людьми с больной психикой), а крупные хищения, продажа интересов государства и народа всегда осознанны и продуманны.
Да, коррупционер отсидит несколько лет, зато он и его семья будут на долгие годы обеспечены.
А вот казнят пару такиx алчныx, другие задумаются
Victor Yang:
А если бы все убийцы боялись наказания - никто бы не убивал.
А если бы все убийцы боялись наказания - никто бы не убивал.
Да, угрозой смертной казнью нельзя искоренить преступность, но значительно уменьшить можно. Особенно воровство бюджетных (т.е.народных) средств и коррупцию
Вот убийства в большинстве случаев совершаются спонтанно (особенно бытовые или людьми с больной психикой), а крупные хищения, продажа интересов государства и народа всегда осознанны и продуманны.
Да, коррупционер отсидит несколько лет, зато он и его семья будут на долгие годы обеспечены.
А вот казнят пару такиx алчныx, другие задумаются
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 01:42
Цитата:
Не думаю что соразмерно воровство и лишение жизни.
Цитата:
Это неизбежно. По-другому никак.
таноми52:
Особенно воровство бюджетных (т.е.народных) средств и коррупцию
Особенно воровство бюджетных (т.е.народных) средств и коррупцию
Не думаю что соразмерно воровство и лишение жизни.
Цитата:
рихард:
Теперь мы же должны его ( по гуманному суду) долгие годы как члена семьи содержать в тепле, кормить, обувать и одевать. Это справедливо?
Теперь мы же должны его ( по гуманному суду) долгие годы как члена семьи содержать в тепле, кормить, обувать и одевать. Это справедливо?
Это неизбежно. По-другому никак.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 9558
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 03:02
Цитата:
Жизни лишают в среднем за 10 000 баксов (условно, назовите любую другую цифру - и я соглашусь с вами, не принципиально) Воровство на такую же сумму или больше вполне может привести к наказанию в виде лишения жизни.
Victor Yang:
Не думаю что соразмерно воровство и лишение жизни.
Не думаю что соразмерно воровство и лишение жизни.
Жизни лишают в среднем за 10 000 баксов (условно, назовите любую другую цифру - и я соглашусь с вами, не принципиально) Воровство на такую же сумму или больше вполне может привести к наказанию в виде лишения жизни.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 405
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 07:40
Цитата:
Вы сами убивали ? А исполнять приговор согласны ?
ACROS:
Надо разрешить применять
Надо разрешить применять
Вы сами убивали ? А исполнять приговор согласны ?
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 405
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 07:42
Цитата:
Загружая работой на рудниках и в шахтах
Vit:
Некоторых нужно лишить жизни
Некоторых нужно лишить жизни
Загружая работой на рудниках и в шахтах
-
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