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≡ Казахстан официально отказался от смертной казни
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40636
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 20:07
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С 2003 года в Казахстане был введен мораторий на смертную казнь, с тех пор в стране не зафиксирована ни одна из них. Согласно международному протоколу у Казахстана после отмены смертной казни останется право применять ее в военное время.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
41
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 20:07
#1
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не будет у нас правового общества без этой меры. Мрази обнаглеют и будут убивать людей или совершать особо тяжкие преступления против личности или общества, зная о том, что не лишатся жизни. Живой пример под боком в Ките намного порядка больше чем у нас и в РФ, потому что чувство безнаказанности порождает беспредельные желания творить зло.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
41
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 20:08
#2
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извиняюсь в Китае
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
530
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 20:17
#3
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рихард, а теперь подумайте, почему отказались? И кто принимает эти решения?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
17
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 21:03
#4
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Ведь бывают и ошибки правосудия! Можно вспомнить дело советского маньяка Андрея Чикатило. Пытаясь поймать Чикатило, советские милиционеры допустили массу ошибок, отправляя невиновных людей за решетку и даже на смерть.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13592
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 21:14
#5
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Цитата:
рихард:
Мрази обнаглеют и будут убивать людей или совершать особо тяжкие преступления против личности или общества, зная о том, что не лишатся жизни.

Глупости. Провести всю жизнь в камере - тоже не сахар. А если бы все убийцы боялись наказания - никто бы не убивал.

[Исправлено: Victor Yang, 02.01.2021 - 21:22]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6462
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 22:11
#6
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Цитата:
рихард:
Живой пример под боком в Ките намного порядка больше чем у нас и в РФ, потому что чувство безнаказанности порождает беспредельные желания творить зло.

Порядка в каком плане? Убийств меньше? Нет их больше так как узаконена смертная казнь)коррупции меньше? Нет не меньше иначе бы никого не убивали каждый год за воровство

А порядок понятие относительное
Там так-то концлагеря до сих пор и сесть туда можно за всякое,к примеру обругать власть и партию) а если вы ещё немного не этнический китаец то отношение к вам будет ещё строже (уйгуры, тибетцы,казахи,монголы из внутренней Монголии яркий пример )
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1305
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 23:46
#7
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Надо разрешить применять населению огнестрельное оружия для защиты - частной собственности и жизни. И отменить мораторий на смертную казнь.
Тогда порядка будет больше.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9887
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 03.01.21 - 07:55
#8
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А зря. Некоторых нужно лишить жизни . Например старикана с октяборьского который 5летнего ребенка утопил. Или тех двух что девченку убили между затобольском и костанаем. Почему эти шакалы живут, кашу халявную кушают.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
41
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 03.01.21 - 09:17
#9
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Виктор Янг, мне как и другим все равно как он чувствует себя в камере, сладко ему там или нет. Он преступник, он уже совершил против меня или общества злодеяние и однажды уже мы от него пострадали. Теперь мы же должны его ( по гуманному суду) долгие годы как члена семьи содержать в тепле, кормить, обувать и одевать. Это справедливо? Он тут уже вторично нам приносит зло. Если бы был страх у людей перед правосудием и неизбежности справедливого наказания, то порядка было бы значительно больше. Это аксиома. Если госслужащий наносит определенный вред государству, и тем самым уничтожаем само это государство, то он должен нести это заслуженное наказание. А у нас дают пятнашку, отсидит три года и на свободу по УДО. Это что тоже справедливый суд? Вот и будет этот процесс беконечным, а алчность человеческая гуманными мерами не ликвидируется. И не зачем равняться на европейский метод, с их толерантностью, лбгтешниками нам не по пути. Не спорю в Европе много чего хорошего в плане архитектуры, может и в социалке что то есть, но в политической линии скажу, что это не наше. У нас тут свое менталитет. Можете оспаривать, допускаю, что где то могу и ошибиться, но это мое мнение и его я не поменяю.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 03.01.2021 - 14:03]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2161
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 03.01.21 - 23:27
#10
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Цитата:
Victor Yang:
А если бы все убийцы боялись наказания - никто бы не убивал.


Да, угрозой смертной казнью нельзя искоренить преступность, но значительно уменьшить можно. Особенно воровство бюджетных (т.е.народных) средств и коррупцию
Вот убийства в большинстве случаев совершаются спонтанно (особенно бытовые или людьми с больной психикой), а крупные хищения, продажа интересов государства и народа всегда осознанны и продуманны.
Да, коррупционер отсидит несколько лет, зато он и его семья будут на долгие годы обеспечены.
А вот казнят пару такиx алчныx, другие задумаются
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13592
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 04.01.21 - 01:42
#11
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Цитата:
таноми52:
Особенно воровство бюджетных (т.е.народных) средств и коррупцию

Не думаю что соразмерно воровство и лишение жизни.
Цитата:
рихард:
Теперь мы же должны его ( по гуманному суду) долгие годы как члена семьи содержать в тепле, кормить, обувать и одевать. Это справедливо?

Это неизбежно. По-другому никак.
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