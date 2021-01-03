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≡ Зачем вводились ограничения по времени работы, ответили в Минздраве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40636
Зачем вводились ограничения по времени работы, ответили в Минздраве
Отправлено: 03.01.21 - 18:09
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Ситуацию прокомментировали министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой и председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова, которая также призвала казахстанцев сообщать о нарушениях.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10314
Re: Зачем вводились ограничения по времени работы, ответили в...
Отправлено: 03.01.21 - 18:09
#1
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////Наш народ до сих пор не понимает, почему установлено конкретное время для работы общественных мест.///

Да, народ не понимает. Видимо. Но в сравнении..
Вспомнилось как первый в свое время сказал-
///Я бы хотел сделать демократию, как в Америке, но где взять столько американцев в Казахстане?"///
Представилось, чтобы у нас было с этой пандемией, если бы в кз были одни американцы.горы трупов на берегу Тобола?
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
94
Re: Зачем вводились ограничения по времени работы, ответили в...
Отправлено: 03.01.21 - 19:47
#2
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Достала их забота за наше здоровье!!!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10314
Зачем вводились ограничения по времени работы, ответили в Минздраве
Отправлено: 03.01.21 - 20:05
#3
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Забота о здоровье населения и снижение
Распространения вируса сейчас первостепенная задача министерства здравоохранения и соответствующих служб.
Или кто то думает к примеру, в Германии
Вообще закрыто все до 10 января и власти умные,
А у нас только до 22 часов рестораны работают, и это дураки.
В реанимацию на экскурсию
В ковидный стационар, кого не проймет,
В лес в избушку жить.
Свободы поведения одного человека не существует ни в одном обществе.всегда есть ограничения.

[Исправлено: alex_60, 03.01.2021 - 21:06]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2102
Зачем вводились ограничения по времени работы, ответили в Минздраве
Отправлено: 03.01.21 - 20:26
#4
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Цитата:
Охотник:
Достала их забота за наше здоровье!!!


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