Re: Зачем вводились ограничения по времени работы, ответили в...

Отправлено: - 18:09

////Наш народ до сих пор не понимает, почему установлено конкретное время для работы общественных мест.///



Да, народ не понимает. Видимо. Но в сравнении..

Вспомнилось как первый в свое время сказал-

///Я бы хотел сделать демократию, как в Америке, но где взять столько американцев в Казахстане?"///

Представилось, чтобы у нас было с этой пандемией, если бы в кз были одни американцы.горы трупов на берегу Тобола?