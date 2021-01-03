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≡ Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования 10 января?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40636
Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования 10 января?
Отправлено: 03.01.21 - 14:50
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Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой. По словам главы профильного ведомства, постановлением предусмотрен ряд требований в рамках обеспечения эпидемиологической безопасности выборного процесса.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
93
Re: Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования...
Отправлено: 03.01.21 - 14:50
#1
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Выборы показуха и пустая трата денег,сам не пойду и другим не советую
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7092
Re: Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования...
Отправлено: 03.01.21 - 15:04
#2
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Впервые за много лет всей семьёй проигнорируем данное мероприятие. Если в прошлые годы можно было голосовать за тех же коммунистов, то нынче, сменив, название, совершенно растворились в аморфной партийной массе.
Да и за кого там голос -то отдавать...не за смышляеву же на самом деле?
Кто-нибудь знает вообще какие партии участвуют и кто в итоге сядет изображать "заботу" о народе?
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13591
Re: Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования...
Отправлено: 03.01.21 - 15:28
#3
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А что насчёт граждан находящихся за границей? Я б отдал кому-нибудь свой голос в последний раз...
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20770
Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования 10 января?
Отправлено: 03.01.21 - 15:31
#4
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Цитата:
Victor Yang:
Я б отдал кому-нибудь свой голос в последний раз...

Товарищи! Все - на выборы... :lol:
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10312
Re: Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования...
Отправлено: 03.01.21 - 16:59
#5
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Что то про ручки одноразовые каждому пришедшему
Не пишут, которых миллион или сколько
Там закупили.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10312
Re: Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования...
Отправлено: 03.01.21 - 17:03
#6
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Цитата:
drakon:
Товарищи! Все - на выборы.


Да, от каждого председателя избирательной комиссии зависит
Будущий состав мажилисов и маслихатов.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2101
Re: Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования...
Отправлено: 03.01.21 - 17:16
#7
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Цитата:
yudjin:
Впервые за много лет всей семьёй проигнорируем данное мероприятие.

Хорошо, не пойдете вы голосовать. А вы уверены, что ваши голоса в конце дня не вбросят за нужную партию члены избиркома? Я лично им не доверяю, пусть они хоть трижды заслуженные. Слишком велик прожитый опыт... Им тоже жить хочется. :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4367
Re: Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования...
Отправлено: 03.01.21 - 17:41
#8
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Я предлагаю фоткать свой бюлетень и скидывать на определенный сайт, в итоге сравним с официальными показателями. Сегодня подскажу банкиру пусть создаст такой сайт
Профайл Посетить вебсайт
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9555
Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования 10 января?
Отправлено: 03.01.21 - 18:20
#9
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Цитата:
сайлау курманов:
Сегодня подскажу банкиру пусть создаст такой сайт

И чё толку - ну скинут 10% проголосовавших фотку на ваш сайт. Ну отнимут эти 10% у Нуротана. 90% то все равно останется им :lol:
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
530
Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования 10 января?
Отправлено: 03.01.21 - 18:41
#10
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Цитата:
maxsaf:
И чё толку

Начинать же когда-нибудь надо...
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