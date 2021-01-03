"Масляковы, где ваша совесть?" Зрители раскритиковали финал Высшей лиги КВН
Отправлено: 03.01.21 - 10:38
Под видео игры, выложеной на официальном канале КВН в YouTube, зрители оставили множество негативных комментариев. При этом на момент написания новости само видео набрало 13 тысяч дизлайков и лишь восемь тысяч лайков. Читать новость
Ну что поделать... Им тоже хочется кушать и содержать империю..т.е.планету. 9 месяцев без гастролей и зрителей в зале уменьшили доход при тех же расходах на игры. Надо монетизировать чемпионство, раз даже президент Татарстана прибыл...к 100-летию республики подарок заказал.
А по сути сборная Татнефти абсолютно коммерческий проект, как и сборная Снежногорска, и сборная цирка в своё время. Но первые настолько отвратительны зрителям, а вторых смотреть можно... иногда пошло, иногда грустно, но часто смешно. Что? Где? Когда в их исполнении в финале было просто на отлично! Ну а Русская дорога - это заслуженные Чемпионы, народная команда как их окрестили...Без звезд, без голосистых баб, без шоу, на старом-добром тексте и игре....
yudjin: раз даже президент Татарстана прибыл...к 100-летию республики подар
Со Спартой ровно то же самое было. Летний кубок в Астане зря что ли они выиграли? Цитата:
yudjin: А по сути сборная Татнефти абсолютно коммерческий проект
Да там большинство коммерческих проектов - для участников команд - засветиться на Первом канале за относительно небольшие деньги, для спонсоров - так же упомянуть название не Первом канале. Та же Русская дорога. Кто до них знал АГПУ? А теперь вот все знают. А по мне - Татнефть не так уж плохо выступали. А результаты игры уже давно в принципе неинтересны. Смотрю только сами выступления.
Victor Yang: Со Спартой ровно то же самое было. Летний кубок в Астане зря что ли они выиграли?
Тут скорее за выслугу лет дали чемпионство в 2017 году. А летний кубок они выиграли в 2019.
Цитата:
Victor Yang: А по мне - Татнефть не так уж плохо выступали.
ну видимо на любителя... Я вчера включил второй раз на ютубе...и их просто перемотал... Настолько не моё это... визжащая Света, корчащий рожи Костя и остальные неизвестные люди. Номеров, вошедших в анналы у них нет, шуток, которые пошли в народ - тоже. Странное чемпионство, однако...
А потом и чемпионами стали. В 2019-м, скорее всего, встреча выпускников была. Но я встречи не люблю - там командам не к чему стремиться и играют вообще плохо почти всегда.
Цитата:
yudjin: ну видимо на любителя...
Я не утверждаю что они лучше всех. Но, по крайней мере, не хуже. Когда говорят о купленном чемпионстве - я не думаю что командам это что-то даёт. Ни званий, ни привилегий, ни денег, ни квартир от государства. Локальная такая победа, ни к чему не обязывающая. А яркие личности и без чемпионства добиваются чего-то своего. Вот вообще не понимаю смысла вкладывать деньги на взятку, чтобы стать чемпионом КВН.
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