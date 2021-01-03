Re: Какие санитарные меры нужно соблюдать во время голосования...

Отправлено: - 15:04

Впервые за много лет всей семьёй проигнорируем данное мероприятие. Если в прошлые годы можно было голосовать за тех же коммунистов, то нынче, сменив, название, совершенно растворились в аморфной партийной массе.

Да и за кого там голос -то отдавать...не за смышляеву же на самом деле?

Кто-нибудь знает вообще какие партии участвуют и кто в итоге сядет изображать "заботу" о народе?