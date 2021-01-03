Отправлено: - 14:43

Victor Yang:

Со Спартой ровно то же самое было. Летний кубок в Астане зря что ли они выиграли?

Victor Yang:

А по мне - Татнефть не так уж плохо выступали.

Цитата:Тут скорее за выслугу лет дали чемпионство в 2017 году.А летний кубок они выиграли в 2019.Цитата:ну видимо на любителя... Я вчера включил второй раз на ютубе...и их просто перемотал... Настолько не моё это... визжащая Света, корчащий рожи Костя и остальные неизвестные люди. Номеров, вошедших в анналы у них нет, шуток, которые пошли в народ - тоже. Странное чемпионство, однако...