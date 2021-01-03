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≡ "Масляковы, где ваша совесть?" Зрители раскритиковали финал Высшей лиги КВН
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40635
"Масляковы, где ваша совесть?" Зрители раскритиковали финал Высшей лиги КВН
Отправлено: 03.01.21 - 10:38
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Под видео игры, выложеной на официальном канале КВН в YouTube, зрители оставили множество негативных комментариев. При этом на момент написания новости само видео набрало 13 тысяч дизлайков и лишь восемь тысяч лайков.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9885
Re: "Масляковы, где ваша совесть?" Зрители...
Отправлено: 03.01.21 - 10:38
#1
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Для меня КВН закончился когда ушли "титаны" Уральские пельмени, утомленые солнцем с галустяном. Москва с харламовым. Ну и конечно пермяки с слепаковым.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9885
"Масляковы, где ваша совесть?" Зрители раскритиковали финал Высшей лиги КВН
Отправлено: 03.01.21 - 10:46
#2
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Астана тоже молодцы. Старый состав который , они покорили Москву. Щас которые молодые не смогли себя показать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9885
"Масляковы, где ваша совесть?" Зрители раскритиковали финал Высшей лиги КВН
Отправлено: 03.01.21 - 10:55
#3
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Упс. Не пермяки а пятегорск с слепаковым . Начала меня память подводить)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7092
"Масляковы, где ваша совесть?" Зрители раскритиковали финал Высшей лиги КВН
Отправлено: 03.01.21 - 13:49
#4
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Ну что поделать... Им тоже хочется кушать и содержать империю..т.е.планету.
9 месяцев без гастролей и зрителей в зале уменьшили доход при тех же расходах на игры. Надо монетизировать чемпионство, раз даже президент Татарстана прибыл...к 100-летию республики подарок заказал.

А по сути сборная Татнефти абсолютно коммерческий проект, как и сборная Снежногорска, и сборная цирка в своё время. Но первые настолько отвратительны зрителям, а вторых смотреть можно... иногда пошло, иногда грустно, но часто смешно. Что? Где? Когда в их исполнении в финале было просто на отлично!
Ну а Русская дорога - это заслуженные Чемпионы, народная команда как их окрестили...Без звезд, без голосистых баб, без шоу, на старом-добром тексте и игре....
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13591
"Масляковы, где ваша совесть?" Зрители раскритиковали финал Высшей лиги КВН
Отправлено: 03.01.21 - 14:08
#5
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Цитата:
yudjin:
раз даже президент Татарстана прибыл...к 100-летию республики подар

Со Спартой ровно то же самое было. Летний кубок в Астане зря что ли они выиграли?
Цитата:
yudjin:
А по сути сборная Татнефти абсолютно коммерческий проект

Да там большинство коммерческих проектов - для участников команд - засветиться на Первом канале за относительно небольшие деньги, для спонсоров - так же упомянуть название не Первом канале. Та же Русская дорога. Кто до них знал АГПУ? А теперь вот все знают. А по мне - Татнефть не так уж плохо выступали. А результаты игры уже давно в принципе неинтересны. Смотрю только сами выступления.

[Исправлено: Victor Yang, 03.01.2021 - 14:09]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7092
"Масляковы, где ваша совесть?" Зрители раскритиковали финал Высшей лиги КВН
Отправлено: 03.01.21 - 14:43
#6
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Цитата:
Victor Yang:
Со Спартой ровно то же самое было. Летний кубок в Астане зря что ли они выиграли?

Тут скорее за выслугу лет дали чемпионство в 2017 году.
А летний кубок они выиграли в 2019.

Цитата:
Victor Yang:
А по мне - Татнефть не так уж плохо выступали.

ну видимо на любителя... Я вчера включил второй раз на ютубе...и их просто перемотал... Настолько не моё это... визжащая Света, корчащий рожи Костя и остальные неизвестные люди. Номеров, вошедших в анналы у них нет, шуток, которые пошли в народ - тоже. Странное чемпионство, однако...
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13591
"Масляковы, где ваша совесть?" Зрители раскритиковали финал Высшей лиги КВН
Отправлено: 03.01.21 - 15:37
#7
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Цитата:
yudjin:
А летний кубок они выиграли в 2019.

Нет же! Они в 2017-м, во время ЭКСПО, выиграли кубок:

А потом и чемпионами стали.
В 2019-м, скорее всего, встреча выпускников была. Но я встречи не люблю - там командам не к чему стремиться и играют вообще плохо почти всегда.

Цитата:
yudjin:
ну видимо на любителя...

Я не утверждаю что они лучше всех. Но, по крайней мере, не хуже. Когда говорят о купленном чемпионстве - я не думаю что командам это что-то даёт. Ни званий, ни привилегий, ни денег, ни квартир от государства. Локальная такая победа, ни к чему не обязывающая. А яркие личности и без чемпионства добиваются чего-то своего. Вот вообще не понимаю смысла вкладывать деньги на взятку, чтобы стать чемпионом КВН.
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