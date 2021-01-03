Re: Не подвал, а спортзал. Место, где летом хранили стулья и...

Отправлено: - 12:06

Без полезно. Наши местные власти очкуны позорные. Почему? Мой сынок поехал в Астану 28 декабря . Мне звонят пап надо 20 000 теньге. На дорогу! Я ок. Через 2 минуты скинул. Они выеграои командой и заняли первое место . А теперь "прикол" Эти гниды астанинские оказывается уже приготовили медали для своих и не ожидали что какие то люди из костаная приедут под новый год и разматают столичных типов