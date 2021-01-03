Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Не подвал, а спортзал. Место, где летом хранили стулья и парты, осенью и зимой используют для тренировки 115 спортсменов
Не подвал, а спортзал. Место, где летом хранили стулья и парты, осенью и зимой используют для тренировки 115 спортсменов
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 54
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать