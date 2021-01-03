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≡ Не подвал, а спортзал. Место, где летом хранили стулья и парты, осенью и зимой используют для тренировки 115 спортсменов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40634
Не подвал, а спортзал. Место, где летом хранили стулья и парты, осенью и зимой используют для тренировки 115 спортсменов
Отправлено: 03.01.21 - 12:06
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В секции легкой атлетики при КГДЮСШ занимаются 115 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Когда наступила зима, занятия на свежем воздухе пришлось прекратить. На вопрос о том, где теперь готовить чемпионов, пока есть только один ответ - подвал СШ № 7.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9881
Re: Не подвал, а спортзал. Место, где летом хранили стулья и...
Отправлено: 03.01.21 - 12:06
#1
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Без полезно. Наши местные власти очкуны позорные. Почему? Мой сынок поехал в Астану 28 декабря . Мне звонят пап надо 20 000 теньге. На дорогу! Я ок. Через 2 минуты скинул. Они выеграои командой и заняли первое место . А теперь "прикол" Эти гниды астанинские оказывается уже приготовили медали для своих и не ожидали что какие то люди из костаная приедут под новый год и разматают столичных типов
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9881
Не подвал, а спортзал. Место, где летом хранили стулья и парты, осенью и зимой используют для тренировки 115 спортсменов
Отправлено: 03.01.21 - 12:24
#2
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Не хватило медалей оказалось что астана себе начпокала уже поимено чуть ли. А нашим детям бороданули. Почему акимат не решил этот вопрос. Это же дети наша гордость, . Почему я, другие родители отстаивают гордость нашего города. Почему акимат сыт
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