Отправлено: - 23:03

Vit: МЧС я вам открою секрет наверно , костанай мамлютка это дорога что летом, что зимой. Одинаковая особено узынколь-троебратное .

Цитата:На Троебратное и летом после сильных дождей невозможно было проехать.Ямы на дорогах такие что у КАМАЗов залитые водой ямины в полколеса мосты отрывают.В сухое время люди по полям двигались, после сильных дождей чернозём этого богатого плодородной землёй района в мыло превращается страшное даже для гусеничной техники.А дорога с советским ещё асфальтом ремонтировалась только в фальшивых отчётах акима.Жители Троебратного по их словам давно забыли дорогу в Кустанай и ездят в Петропавловск или в Курган, если нужно к врачу или в город в магазины.Забыли говорят давно о Кустанае. Только в бумажке область костанайская.Есть такая интересная страна Монголия, чем-то некогда похожая на Казахстан. Но во многом отличная. Которая быстро перегоняет Казахстан, несмотря на самое малочисленное население.Как оказалось отсутствие коррупции и "желание делать для людей", а не фикции для отчётов, имеет свои результаты.Интересное видео с канала блогера Лядова о Монголии, Чтоб дороги скучными и страшными не казались.