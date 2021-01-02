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≡ В Костанайской и Северо-Казахстаной областях ограничивают движения на трассах из-за морозов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40634
В Костанайской и Северо-Казахстаной областях ограничивают движения на трассах из-за морозов
Отправлено: 02.01.21 - 17:02
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"В связи с понижением температуры до -38 градусов с 17:00 ч. 2 января 2021г. будет введено ограничение движения для всех транспортных средств в направлениях автодорог республиканского значения", - говорится в сообщении.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9881
Re: В Костанайской и Северо-Казахстаной областях ограничивают...
Отправлено: 02.01.21 - 17:02
#1
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МЧС я вам открою секрет наверно , костанай мамлютка это дорога что летом, что зимой. Одинаковая особено узынколь-троебратное .
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11407
Re: В Костанайской и Северо-Казахстаной областях ограничивают...
Отправлено: 02.01.21 - 23:03
#2
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Цитата:
Vit: МЧС я вам открою секрет наверно , костанай мамлютка это дорога что летом, что зимой. Одинаковая особено узынколь-троебратное .

На Троебратное и летом после сильных дождей невозможно было проехать.
Ямы на дорогах такие что у КАМАЗов залитые водой ямины в полколеса мосты отрывают.
В сухое время люди по полям двигались, после сильных дождей чернозём этого богатого плодородной землёй района в мыло превращается страшное даже для гусеничной техники.
А дорога с советским ещё асфальтом ремонтировалась только в фальшивых отчётах акима.
Жители Троебратного по их словам давно забыли дорогу в Кустанай и ездят в Петропавловск или в Курган, если нужно к врачу или в город в магазины.
Забыли говорят давно о Кустанае. Только в бумажке область костанайская.


Есть такая интересная страна Монголия, чем-то некогда похожая на Казахстан. Но во многом отличная. Которая быстро перегоняет Казахстан, несмотря на самое малочисленное население.
Как оказалось отсутствие коррупции и "желание делать для людей", а не фикции для отчётов, имеет свои результаты.

Интересное видео с канала блогера Лядова о Монголии, Чтоб дороги скучными и страшными не казались.


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9881
Re: В Костанайской и Северо-Казахстаной областях ограничивают...
Отправлено: 03.01.21 - 11:15
#3
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Цитата:
Серый волк:

Есть такой посёлок пресновка после троибратного в сторону Петропавловска . Мне надо было в Новосибирск сгонять. Я решил что через Боровое, мамлютку будет удобно и все таки через родные места. Дороги там оказывается нету. Останавливает меня мусор на кольце в пресновки. Он мне куда катитесь? Я ему на рыбалку еду, он хи хи. Заберите чела в петропавлск, Я нет. Не беру пасажиров. Сам отвези на своей патрульки.
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