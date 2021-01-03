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≡ "Масляковы, где ваша совесть?" Зрители раскритиковали финал Высшей лиги КВН
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40634
"Масляковы, где ваша совесть?" Зрители раскритиковали финал Высшей лиги КВН
Отправлено: 03.01.21 - 10:38
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Под видео игры, выложеной на официальном канале КВН в YouTube, зрители оставили множество негативных комментариев. При этом на момент написания новости само видео набрало 13 тысяч дизлайков и лишь восемь тысяч лайков.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9881
Re: "Масляковы, где ваша совесть?" Зрители...
Отправлено: 03.01.21 - 10:38
#1
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Для меня КВН закончился когда ушли "титаны" Уральские пельмени, утомленые солнцем с галустяном. Москва с харламовым. Ну и конечно пермяки с слепаковым.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9881
"Масляковы, где ваша совесть?" Зрители раскритиковали финал Высшей лиги КВН
Отправлено: 03.01.21 - 10:46
#2
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Астана тоже молодцы. Старый состав который , они покорили Москву. Щас которые молодые не смогли себя показать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9881
"Масляковы, где ваша совесть?" Зрители раскритиковали финал Высшей лиги КВН
Отправлено: 03.01.21 - 10:55
#3
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Упс. Не пермяки а пятегорск с слепаковым . Начала меня память подводить)
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