Re: Казахстан официально отказался от смертной казни

Отправлено: - 09:17

Виктор Янг, мне как и другим все равно как он чувствует себя в камере, сладко ему там или нет. Он преступник, он уже совершил против меня или общества злодеяние и однажды уже мы от него пострадали. Теперь мы же должны его ( по гуманному суду) долгие годы как члена семьи содержать в тепле, кормить, обувать и одевать. Это справедливо? Он тут уже вторично нам приносит зло. Если бы был страх у людей перед правосудием и неизбежности справедливого наказания, то порядка было бы значительно больше. Это аксиома. Если госслужащий наносит определенный вред государству, и тем самым уничтожаем само это государство, то он должен нести это заслуженное наказание. А у нас дают пятнашку, отсидит три года и на свободу по УДО. Это что тоже справедливый суд? Вот и будет этот процесс беконечным, а алчность человеческая гуманными мерами не ликвидируется. И не зачем равняться на европейский метод, с их толерантностью, лбгтешниками и педиками нам не по пути. Не спорю в Европе много чего хорошего в плане архитектуры, может и в социалке что то есть, но в политической линии скажу, что это не наше. У нас тут свое менталитет. Можете оспаривать, допускаю, что где то могу и ошибиться, но это мое мнение и его я не поменяю.