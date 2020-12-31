Re: Взятки брали, много пили, убивали...

Отправлено: - 05:02

Что заставляет бежать в Магнитогорск с цветными дымами с одной стороны и с нескончаемой цементной пылью?

Причем молодые казахские семьи? Около 30 плюс/минус.

Потому что здесь не получилось с связями?

Потому что там честно можно заработать 60-110 тысяч рублей на вредной реально горячей работе и содержать семью достойно?

Потому что даже в Магнитогорске при всех его многих недостатках на голову выше культура, образование, городская жизнь есть и она качественная??? И качественный отдых...

Вот и получается, что уезжают, покупают там массово жильё, получают гражданство, а родителям покупают квартиры в центре Костанае, чтоб радовались старики и жили тут.

А потом получается что в отпуск приезжают и во дворах видно массу играющих детей, но половина их летом привезены, и это невозможно не заметить.

Дети быстро узнают кто откуда.

Детям пока много не нужно на месяц отпуска родителей... Хотя нужно конечно.

Они там уже привыкли к другой жизни. К другой общественной формации, к развитию, к качественной развивающей среде. И это даже в Магнитке на голову выше, не говоря уже о Питере с его безграничными возможностями по организации жизни.

Что могут предложить акимы фальш, показуху?

Бесчисленные кабаки в городе? Жутчайшую архитектуру с шалманными магазинами и складскими? Абсолютную бесперспективность для молодых? Бездарные и безумные метания по запретам? Явно дикие криминальные и малограмотные остатки населения? Приезжих из деревень скупивших хаты и лузгающих семки? Отсутствие общественных пространств полное и культуры? Никакущее образование для детей?