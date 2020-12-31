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Взятки брали, много пили, убивали...
Взятки брали, много пили, убивали...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40631
Взятки брали, много пили, убивали...
Отправлено: 31.12.20 - 00:20
2020 год выдался сложным не только в эпидемиологическом плане, но и в криминальном. По крайней мере, для жителей Костанайской области он точно войдет в историю как один из самых «вооруженных и очень опасных». На протяжении всего года область штормило и коробило от коррупционных преступлений: чиновники не гнушались навариваться на пандемии, проворачивая давно известные схемы с откатами в, казалось бы, святая святых - здравоохранении и образовании. Бытовые преступления поражали жестокостью и абсурдностью.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20767
Re: Взятки брали, много пили, убивали...
Отправлено: 31.12.20 - 00:20
Что творится, в Костанае...
Re: Взятки брали, много пили, убивали...
Отправлено: 31.12.20 - 00:36
Кого-то забыли вроде
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4365
Re: Взятки брали, много пили, убивали...
Отправлено: 31.12.20 - 01:04
Ну как же могли забыть про аттракцион
Взятки брали, много пили, убивали...
Отправлено: 31.12.20 - 01:18
Цитата:
Если вы про колесо, то оно еще в 19-м прогремело, и в итоги года вошло.
сайлау курманов:
Ну как же могли забыть про аттракцион
Ну как же могли забыть про аттракцион
Если вы про колесо, то оно еще в 19-м прогремело, и в итоги года вошло.
Re: Взятки брали, много пили, убивали...
Отправлено: 31.12.20 - 10:49
А Финк? А Божко? А Лисаковчане? Чтобы для Алекса картина преступлений вырисовывалась и картина этнической принадлежности преступников, кто больше воручет,расчленяет,убивает и пьёт
Он вроде как этим вопросом очень сильно озабочен
Он вроде как этим вопросом очень сильно озабочен
Взятки брали, много пили, убивали...
Отправлено: 31.12.20 - 11:55
Цитата:
Этому есть логическое обьяснение:
Во-первых, в этническом составе таких городов как Рудный, большую часть до сих пор составляют представители слявянских диаспор. Во-вторых массовый отток представителей названных диаспор тоже был не совсем равномерный - уезжали в основном перспективные, состоявшиеся, образованные, а к примеру, гражданам с судимостью или неблагополучным семьям гораздо сложнее выехать на ПМЖ.
В-третьих изначально состав этих групп был не идеальный - кого только не отправляли в КЗ. Ну и в четвертых, действительно есть такой грех у славян - пристрастие к алкоголю. Не скажу точно какой процент злоупотребляющих среди славян и казахов, но первые явно лидируют, имхо.
abaika95:
Чтобы для Алекса картина преступлений вырисовывалась и картина этнической принадлежности преступников, кто больше воручет,расчленяет,убивает и пьёт
Чтобы для Алекса картина преступлений вырисовывалась и картина этнической принадлежности преступников, кто больше воручет,расчленяет,убивает и пьёт
Этому есть логическое обьяснение:
Во-первых, в этническом составе таких городов как Рудный, большую часть до сих пор составляют представители слявянских диаспор. Во-вторых массовый отток представителей названных диаспор тоже был не совсем равномерный - уезжали в основном перспективные, состоявшиеся, образованные, а к примеру, гражданам с судимостью или неблагополучным семьям гораздо сложнее выехать на ПМЖ.
В-третьих изначально состав этих групп был не идеальный - кого только не отправляли в КЗ. Ну и в четвертых, действительно есть такой грех у славян - пристрастие к алкоголю. Не скажу точно какой процент злоупотребляющих среди славян и казахов, но первые явно лидируют, имхо.
Re: Взятки брали, много пили, убивали...
Отправлено: 02.01.21 - 20:07
Цитата:
Вот тут спорно,большая часть славянского населения Казахстана это не потомки ссыльных или каторжан а большинством потомки обычных крестьян переселенцев или целинников кои тоже были не уголовники
maxsaf:
В-третьих изначально состав этих групп был не идеальный - кого только не отправляли в КЗ
В-третьих изначально состав этих групп был не идеальный - кого только не отправляли в КЗ
Вот тут спорно,большая часть славянского населения Казахстана это не потомки ссыльных или каторжан а большинством потомки обычных крестьян переселенцев или целинников кои тоже были не уголовники
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11407
Re: Взятки брали, много пили, убивали...
Отправлено: 03.01.21 - 04:39
Прочитал.
Вот если бы не знал тут никого, то сразу бы сделал железный вывод на основе примеров, что тырить нужно городскую и гос собственность вагонами, гектарами с заправками, школьными стадионами, детсадами и прочими только крупняками.
И тогда совсем ничего не будет!
Или в самом крайнем и редком случае погрозят в суде пальчиком и отправят в санаторий ждать ближайшей амнистии по поводу дня рождения какого-нибудь ближайшего сказочного батыра.
Цитата:
А до этого сержант с женой и малым ребёнком был бездомный?
И должен был насшибать на квартиру на улицах?
Сколько ещё бездомных полицейских? Какие при этом их моральные качества в среднем по полиции, если у них нет жилья?
Цитата:
Пишите проще.
Даже по форуму видно, если человек научился два абзаца написать грамотно и осмысленно - то он почти точно уезжает.
Или уже уехал. И бегут все.
Любой национальности. Школьники после выпускного вообще массово толпой.
Недавно с журналистами рассматривал список жителей одного крупного многоподъездного жилого дома в Магнитогорске.
Удивило значительное количество чисто казахских фамилий. В одном подъезде 9-этажного дома, даже 2 семьи.
Молодые уезжают работать на комбинат, заводы, где можно заработать достойно. Где хуже экология, где тяжелая работа.
А для молодого приезжего она будет очень тяжелая.
Но где город даже такой как М на голову выше в плане и людей и организации городской жизни.
Вот если бы не знал тут никого, то сразу бы сделал железный вывод на основе примеров, что тырить нужно городскую и гос собственность вагонами, гектарами с заправками, школьными стадионами, детсадами и прочими только крупняками.
И тогда совсем ничего не будет!
Или в самом крайнем и редком случае погрозят в суде пальчиком и отправят в санаторий ждать ближайшей амнистии по поводу дня рождения какого-нибудь ближайшего сказочного батыра.
Цитата:
Семье полицейского, у которого остался маленький ребенок, выделили квартиру.
А до этого сержант с женой и малым ребёнком был бездомный?
И должен был насшибать на квартиру на улицах?
Сколько ещё бездомных полицейских? Какие при этом их моральные качества в среднем по полиции, если у них нет жилья?
Цитата:
maxsaf: образованные, а к примеру,
Пишите проще.
Даже по форуму видно, если человек научился два абзаца написать грамотно и осмысленно - то он почти точно уезжает.
Или уже уехал. И бегут все.
Любой национальности. Школьники после выпускного вообще массово толпой.
Недавно с журналистами рассматривал список жителей одного крупного многоподъездного жилого дома в Магнитогорске.
Удивило значительное количество чисто казахских фамилий. В одном подъезде 9-этажного дома, даже 2 семьи.
Молодые уезжают работать на комбинат, заводы, где можно заработать достойно. Где хуже экология, где тяжелая работа.
А для молодого приезжего она будет очень тяжелая.
Но где город даже такой как М на голову выше в плане и людей и организации городской жизни.
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11407
Re: Взятки брали, много пили, убивали...
Отправлено: 03.01.21 - 05:02
Что заставляет бежать в Магнитогорск с цветными дымами с одной стороны и с нескончаемой цементной пылью?
Причем молодые казахские семьи? Около 30 плюс/минус.
Потому что здесь не получилось с связями?
Потому что там честно можно заработать 60-110 тысяч рублей на вредной реально горячей работе и содержать семью достойно?
Потому что даже в Магнитогорске при всех его многих недостатках на голову выше культура, образование, городская жизнь есть и она качественная??? И качественный отдых...
Вот и получается, что уезжают, покупают там массово жильё, получают гражданство, а родителям покупают квартиры в центре Костанае, чтоб радовались старики и жили тут.
А потом получается что в отпуск приезжают и во дворах видно массу играющих детей, но половина их летом привезены, и это невозможно не заметить.
Дети быстро узнают кто откуда.
Детям пока много не нужно на месяц отпуска родителей... Хотя нужно конечно.
Они там уже привыкли к другой жизни. К другой общественной формации, к развитию, к качественной развивающей среде. И это даже в Магнитке на голову выше, не говоря уже о Питере с его безграничными возможностями по организации жизни.
Что могут предложить акимы фальш, показуху?
Бесчисленные кабаки в городе? Жутчайшую архитектуру с шалманными магазинами и складскими? Абсолютную бесперспективность для молодых? Бездарные и безумные метания по запретам? Явно дикие криминальные и малограмотные остатки населения? Приезжих из деревень скупивших хаты и лузгающих семки? Отсутствие общественных пространств полное и культуры? Никакущее образование для детей?
Причем молодые казахские семьи? Около 30 плюс/минус.
Потому что здесь не получилось с связями?
Потому что там честно можно заработать 60-110 тысяч рублей на вредной реально горячей работе и содержать семью достойно?
Потому что даже в Магнитогорске при всех его многих недостатках на голову выше культура, образование, городская жизнь есть и она качественная??? И качественный отдых...
Вот и получается, что уезжают, покупают там массово жильё, получают гражданство, а родителям покупают квартиры в центре Костанае, чтоб радовались старики и жили тут.
А потом получается что в отпуск приезжают и во дворах видно массу играющих детей, но половина их летом привезены, и это невозможно не заметить.
Дети быстро узнают кто откуда.
Детям пока много не нужно на месяц отпуска родителей... Хотя нужно конечно.
Они там уже привыкли к другой жизни. К другой общественной формации, к развитию, к качественной развивающей среде. И это даже в Магнитке на голову выше, не говоря уже о Питере с его безграничными возможностями по организации жизни.
Что могут предложить акимы фальш, показуху?
Бесчисленные кабаки в городе? Жутчайшую архитектуру с шалманными магазинами и складскими? Абсолютную бесперспективность для молодых? Бездарные и безумные метания по запретам? Явно дикие криминальные и малограмотные остатки населения? Приезжих из деревень скупивших хаты и лузгающих семки? Отсутствие общественных пространств полное и культуры? Никакущее образование для детей?
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