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≡ Темп прироста заболеваемости КВИ немного вырос в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40631
Темп прироста заболеваемости КВИ немного вырос в Костанайской области
Отправлено: 02.01.21 - 13:18
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46 пациентов обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 1 с профилактической целью по прибытию из Египта.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9873
Re: Темп прироста заболеваемости КВИ немного вырос в...
Отправлено: 02.01.21 - 13:18
#1
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Ну ладно. Извените если че 100 000 такса проход границу специально обучение люди стоят. Почему сдаю? Да пофиг . Студенты бедалаги мучиются и так расходы. Смотрю на них . В Египет можно летать.а в Россию незя. Печально что можно за деньги. Откройте уже границу.
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11407
Re: Темп прироста заболеваемости КВИ немного вырос в...
Отправлено: 03.01.21 - 02:03
#2
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Как это 08% !!!
Люди же привыкли уже давно к ежедневному как завтрак 0,7
Это подрыв стабильности!
Нуно немедленно найти и наказать виновных!
:lol:

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