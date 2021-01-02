Re: Темп прироста заболеваемости КВИ немного вырос в...

Отправлено: - 13:18

Ну ладно. Извените если че 100 000 такса проход границу специально обучение люди стоят. Почему сдаю? Да пофиг . Студенты бедалаги мучиются и так расходы. Смотрю на них . В Египет можно летать.а в Россию незя. Печально что можно за деньги. Откройте уже границу.