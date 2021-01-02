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В Костанайской и Северо-Казахстаной областях ограничивают движения на трассах из-за морозов
В Костанайской и Северо-Казахстаной областях ограничивают движения на трассах из-за морозов
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