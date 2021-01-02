Отправлено: - 22:11

рихард:

Живой пример под боком в Ките намного порядка больше чем у нас и в РФ, потому что чувство безнаказанности порождает беспредельные желания творить зло.

Цитата:Порядка в каком плане? Убийств меньше? Нет их больше так как узаконена смертная казнь)коррупции меньше? Нет не меньше иначе бы никого не убивали каждый год за воровствоА порядок понятие относительноеТам так-то концлагеря до сих пор и сесть туда можно за всякое,к примеру обругать власть и партию) а если вы ещё немного не этнический китаец то отношение к вам будет ещё строже (уйгуры, тибетцы,казахи,монголы из внутренней Монголии яркий пример )