Re: Казахстан официально отказался от смертной казни

Отправлено: - 20:07

не будет у нас правового общества без этой меры. Мрази обнаглеют и будут убивать людей или совершать особо тяжкие преступления против личности или общества, зная о том, что не лишатся жизни. Живой пример под боком в Ките намного порядка больше чем у нас и в РФ, потому что чувство безнаказанности порождает беспредельные желания творить зло.